Il est devenu évident que la cybersécurité ne peut plus se penser comme un château autrement dit comme la construction d’une enceinte infranchissable autour d’un système d’information. L’explosion du télétravail, la généralisation du SaaS et la multiplication des menaces automatisées imposent une refonte en profondeur des stratégies de protection. Une nouvelle approche, le Security Service Edge (SSE), s’impose désormais comme la plus pertinente pour sécuriser un système d’information devenu « hors les murs ».

Pendant longtemps, la cybersécurité des entreprises s’est appuyée sur un modèle rigide : un réseau interne, cloisonné derrière des pares-feux, avec des accès distants limités via VPN. Cette approche reposait sur l’idée d’un système d’information pensé comme un château fort, où toutes les ressources critiques étaient regroupées en un seul endroit, protégées par des remparts numériques. Cette époque est révolue.

Protéger des frontières immatérielles

Face aux bouleversements post-covid (essor du télétravail, multiplication des applications SaaS, adoption rapide de l’IA générative, automatisation des cyberattaques), les protections traditionnelles ne font plus le poids. Les VPN, souvent mal configurés, parfois faillibles, deviennent des portes d’entrée pour les attaquants. Les firewalls, conçus pour protéger un réseau interne, sont inefficaces lorsque les ressources informatiques sont hébergées dans le cloud. Résultat : les cybercriminels profitent de cette dispersion pour multiplier les attaques, tandis que les entreprises peinent à garder le contrôle de leur infrastructure.

Avec l’essor de l’IA générative, du télétravail, les flux de données se multiplient, les frontières de l’entreprise deviennent immatérielles. Ce qui rend les approches de sécurité traditionnelles et les architectures de réseau d’entreprise moins efficaces. Dans ce contexte, un changement radical de paradigme est nécessaire. Plutôt que de tenter de sécuriser un périmètre devenu moins tangible, il est temps d’adopter une approche centrée sur la sécurisation des accès et des usages: le Security Service Edge (SSE).

Sécuriser les accès et les flux

Au lieu de protéger un réseau fragmenté, le Security Service Edge (SSE) sécurise donc directement les accès et les flux de données entrants et sortants de l’entreprise, quelle que soit la localisation des utilisateurs et des ressources IT. Pour assurer cette protection, qui n’est plus liée au réseau physique de l’entreprise, le SSE est lui-même un service cloud, activable en tout point qui sécurise les actifs sur site et à distance. Il bénéficie aussi des avantages du cloud, en termes de flexibilité et d’enrichissement de ces fonctionnalités.

Le SSE intègre en fait plusieurs services de sécurisation pour faire face à différentes facettes de la menace. Il repose sur quatre piliers essentiels :

* Faire respecter des politiques strictes d’accès au web : le Secure Web Gateway (SWG) filtre les accès web et analyse les contenus en temps réel pour détecter et bloquer les menaces​.

* Contrecarrer le Shadow IT ou limiter l’accès à des applications SaaS jugées risquées (hébergement non souverain, non maîtrisé, risque de sécurité) : le Cloud Access Security Broker (CASB) offre une visibilité sur l’usage des applications SaaS et permet d’appliquer des politiques de sécurité adaptées​.

* Sécuriser les connexions réseau : le Zero Trust Network Access (ZTNA) remplace les VPN en appliquant une authentification et une vérification continue et contextualisée des connexions et des terminaux​.

* Surveiller les flux de données : leData Loss Prevention (DLP) empêche les fuites de données en détectant les transferts non autorisés de fichiers sensibles​.

Avec le SSE, le réseau physique de l’entreprise devient invisible aux yeux des attaquants : moins de serveurs exposés, moins de ports physiques à scanner, moins de failles VPN exploitables à distance. L’adoption de cette approche transforme radicalement la posture cyber des organisations, en rendant l’attaque beaucoup plus complexe et coûteuse pour les cybercriminels​. Elle régule aussi les usages en s’adaptant à l’émergence de nouveaux risques.

Fiabilité, souveraineté, support : bien choisir son prestataire SSE

Le SSE est bien plus qu’un simple remplacement des solutions existantes. C’est une évolution qui accompagne la transformation des infrastructures IT et l’accélération du travail en mode hybride.

Avec la généralisation des cybermenaces et le durcissement des réglementations (NIS2, DORA, Cyber Resilience Act), les entreprises doivent abandonner les modèles périmétriques traditionnels et adopter des solutions de protection cloud-native et adaptatives. Le SSE leur permet de poser les bases d’une cybersécurité agile et résiliente, intégrée aux infrastructures IT modernes.

Reste un enjeu clé : à qui faire confiance ? Adopter un SSE implique de déléguer une mission critique à un tiers de confiance. Ce partenaire stratégique aura un impact direct sur la sécurité, la conformité et la résilience de l’entreprise. Un tel choix ne saurait se résumer à une question de performance ou de coûts. Il convient aussi de challenger un prestataire SSE sur la souveraineté et la conformité réglementaire, la transparence et la localisation des données, la fiabilité et la réactivité du support, l’expertise et la spécialisation du tiers au secteur, son expérience et ses références et sa capacité à maîtriser de nouvelles menaces.

____________________________

Par Gabor Pop, expert SSE pour Olfeo

