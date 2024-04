Conscio Technologies, le spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité, annonce une forte croissance de ses résultats en 2023 en réalisant un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros en hausse de 35 % par rapport à l’exercice précédent. En réalisant l’une des croissances les plus fortes de son marché, Conscio Technologies se positionne clairement comme un acteur de premier plan pour mener à bien des projets de sensibilisation cybersécurité à destination des entreprises et structures publiques.

Conscio Technologies est une entreprise française éditrice de logiciels et de contenus, et notamment de la plateforme « Sensiwave ». Cette solution totalement conçue et développée par les équipes de Conscio Technologies permet de mettre en œuvre sa stratégie de sensibilisation en ligne. Depuis quinze ans, Conscio Technologies accompagne les RSSI, DSI et DPO dans le développement de la culture cybersécurité de leurs collaborateurs. Conscio Technologies s’appuie sur une solution 100 % française de mise en œuvre des campagnes de sensibilisation et un large catalogue de modules de sensibilisation et de test phishing.

Une année d’innovation et de croissance

La forte croissance enregistrée par Conscio Technologies ces derniers mois vient récompenser les nombreux investissements réalisés qui ont permis de lancer de nouveaux modules de sensibilisation (verticales métiers : santé, collectivités locales, etc.) et d’enrichir la plateforme. De plus, l’intégration de l’IA dans la solution va désormais permettre d’offrir une expérience utilisateur enrichie. Au final, au-delà d’étendre son périmètre d‘intervention auprès de ses clients historiques, Conscio Technologies a signé lsur les derniers mois de nombreux nouveaux contrats auprès de 80 entreprises et organismes publics.

Passer le cap de la Scale-up en 2027

Sur les trois prochaines années, Conscio Technologies va mettre en place un nouveau plan stratégique qui devrait lui permettre de passer le cap des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et de se positionner comme l’une des Scale-up les plus performantes sur le marché de la sensibilisation. Pour y parvenir, l’entreprise va poursuivre ses nombreux investissements pour faire évoluer ses offres. Les sujets liés à la sensibilisation impliquante, l’intégration de l’IA dans l’offre et le développement de nouveaux contenus sectoriels seront de formidables accélérateurs de croissance. De fait, la société prévoit de compter plus de 2 000 abonnés fin 2027.

Michel GERARD, CEO de Conscio Technologies « Je suis fier d’annoncer une nouvelle traction de nos activités et de lancer notre nouveau plan stratégique qui va nous permettre d’aller encore un peu plus loin et d’affirmer notre positionnement de leader sur le marché. La très forte croissance de nos activités s’explique par l’implication constante de nos équipes pour offrir une qualité de service de premier plan à nos clients et les accompagner sur le long terme dans leurs projets de sensibilisation à la cybersécurité. ».