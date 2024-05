Nouveau rendez-vous parisien dédié à la cybersécurité et aux professionnels de l’IT, Cyber Sécu Expo 2024 se tiendra le 11 juin prochain aux Salons Hoche pour un moment de découverte et de networking unique.

Les vrais salons informatiques permettant de découvrir des solutions pratiques et de repartir avec des réponses concrètes à ses problèmes ne sont pas nombreux. Particulièrement dans l’univers de la cybersécurité et en région parisienne.

Dédié aux DSI, RSSI, administrateurs réseau ou sécurité, décideurs et techniciens IT, experts cyber, analystes et intégrateurs-revendeurs de solutions de cybersécurité, Cyber Sécu Expo est un nouveau salon dédié à la cybersécurité, ses enjeux et ses solutions techniques.

Durant une journée, les professionnels de l’IT vont pouvoir découvrir les dernières solutions de cybersécurité, trouver des réponses à leurs questions, rencontrer des pairs mais aussi des éditeurs et ESN, soigner leur networking, faire avancer leurs projets et s’informer des dernières cyberattaques ou encore des impacts des dernières règlementations. Les organisateurs se fixent pour objectif que chacun reparte avec des informations utilisables et valorisables, le tout dans un cadre d’échanges à la fois convivial et animé.

Ainsi, Cyber Sécu Expo est d’abord un salon dédié à la cybersécurité avec de nombreux exposants dont les éditeurs Barracuda, Forcepoint, Ivanti, Netscout, SonicWall, Watchguard, With Secure ou encore Check Point, Cybereason, Kaspersky, Versa Networks, Acronis, Anomali, Arcserve, A10, HID, HS2, Infinigate, Juniper, N-able, Okta, Parallels, Qnap, Rapid7, Yubico, etc.

Mais c’est aussi un lieu pour s’informer et se former. Plus d’une douzaine de conférences viendront ainsi animer l’après-midi avec quelques invités prestigieux comme Damien Bancal (de Zataz) qui viendra expliquer le business de la donnée dérobée et ce qu’il advient de ces données volées ou encore Me François Coupez qui reviendra sur les mythes, légendes et réalités du règlement NIS2.

D’autres conférences aborderont des sujets très pratiques et ancrées dans le quotidien des professionnels de l’IA comme le véritable coût des ransomwares, la réduction de la surface d’attaques, la sécurité des containers et de Kubernetes, l’anatomie d’une cyberattaque, les nouvelles techniques d’attaques DDoS, les menaces Cloud, la sécurité des données, etc.

La journée sera également rythmée le midi par un cocktail déjeunatoire, essentiel pour se restaurer mais également échanger avec les participants, les sponsors, les exposants et les intervenants.

Moment d’échange et de networking 100% orienté cybersécurité, le salon Cyber Sécu Expo 2024 se tiendra le 11 juin 2024 aux Salons Hoche à Paris.

