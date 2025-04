Datadog, réputé pour sa plateforme SaaS de monitoring, de traçage et de sécurité cloud, annonce l’acquisition de Metaplane, start-up américaine spécialiste de la détection des anomalies de qualité des données à l’aide de modèles d’IA. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais l’offre actuelle sera maintenue sous le label « Metaplane by Datadog ».

L’observabilité… Cette discipline, qui va bien au-delà du Monitoring pour mieux diagnostiquer et comprendre les causes profondes des dysfonctionnements et anomalies, est devenue essentielle à un univers IT dominé par le cloud, les micro-services distribués, les pipelines data, etc. istoriquement limitée au triptyque métriques‑traces‑logs, elle agrège désormais profils de performance, événements de sécurité, expérience utilisateur, coûts et, de plus en plus, qualité des données. Selon Mordor Intelligence, le marché mondial des plateformes d’observabilité pesait 2,48 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de plus de 11 % par an jusqu’en 2028, tandis que la seule observabilité des données représentait déjà 2,33 milliards en 2023 d’après SNS Insider.

Deux spécialistes complémentaires

Créé en 2010, Datadog agrège dans un même plan de contrôle la supervision d’infrastructures, l’APM, l’analyse de logs, la sécurité et l’expérience utilisateur. Plus de 29 000 organisations utilisent déjà cette console d’observabilité Cloud temps réel pour corréler métriques, traces et logs.

Jeune pousse fondée en 2020 par trois anciens du MIT, de HubSpot et d’Appcues et financée à hauteur de 22 millions de dollars, Metaplane surveille les flux de données des entrepôts et lacs de données grâce à des algorithmes d’apprentissage supervisé nourris de métadonnées historiques. Sa plateforme d’observabilité des données aide les équipes Data & Data Science à surveiller la qualité, la lignée et l’utilisation des données à travers leur stack de données.

Pour Datadog, l’enjeu de cette acquisition de Metaplane est de prolonger vers la couche data la promesse de visibilité couvrant déjà le code, l’infrastructure et les logs – promesse renforcée en janvier par l’achat du moteur de recherche de logs Quickwit. « L’observabilité n’est plus réservée aux développeurs ; elle devient indispensable aux équipes data qui gèrent des workflows critiques toujours plus complexes, et la tendance va s’amplifier avec la généralisation des applications d’IA », résume Michael Whetten, vice-président produit de Datadog.

Le pari n’est pas anodin : Grand View Research chiffre à 2,14 Md $ le marché mondial de l’observabilité des données en 2024, avec un taux de croissance annuel moyen de 12,2 % jusqu’en 2030. Dans cette arène déjà occupée par Monte Carlo, Cribl, Manta ou Observe, Datadog mise sur l’effet de plateforme : corréler automatiquement métriques, traces, logs et mesures de qualité de données pour diagnostiquer plus vite la racine d’un incident et quantifier son impact métier.

Cap sur de nouveaux relais de croissance

Les clients actuels de Metaplane continueront à être servis sans interruption, tandis que l’intégration dans le tableau de bord Datadog permettra aux DSI et RSSI de disposer d’un flux d’alertes unifié : déviation de latence micro-service, pic d’erreurs SQL ou rupture de lignée seront corrélés dans la même vue. « Rejoindre Datadog nous permettra d’apporter l’observabilité des données à des dizaines de milliers d’entreprises et de rapprocher équipes data et équipes logiciel », souligne Kevin Hu, CEO et co-fondateur de Metaplane.

Cette acquisition est la seconde de l’année pour Datadog, qui vient d’annoncer l’ouverture prochaine de son premier datacentre australien afin de répondre aux exigences de souveraineté locale. Reste à transformer ces investissements en revenus : si Datadog a publié un bénéfice net supérieur aux attentes, ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2025 ont été revues à la baisse. L’arrivée de Metaplane vise donc autant la différenciation technique que l’élargissement du portefeuille clients, dans un contexte où l’IA générative remet la qualité des données au centre des priorités de gouvernance.

