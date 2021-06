Après Logitech, Jabra, et Poly, c’est au tour de Dell de lancer une caméra boostée à l’IA pour satisfaire les nouveaux scénarios du travail hybride et faire de la visioconférence une expérience plus mature et plus agréable.

La crise pandémique a installé sur le long terme les pratiques du télétravail (au moins partiellement) et celles de la visioconférence. Selon une étude Lexi Sybow, 62 millions d’utilisateurs dans le monde ont téléchargé une application de visio dans les jours qui ont suivi le premier confinement et le marché des outils de visioconférence (logiciels et matériels) devrait dépasser les 50 milliards de dollars d’ici 2026, poussé par l’hybrid work et la nécessité de limiter l’impact écologique de nos déplacements.

Un marché qui attire tous les acteurs du numérique et sur lequel Dell vient aujourd’hui se positionner avec une nouvelle caméra 4K personnelle. Pour la concevoir, ses ingénieurs se sont d’abord livrés à une étude comparative entre la qualité des Webcams actuelles et l’image des meilleurs photophones et autres appareils reflex numériques. De quoi placer dès le départ la barre haute en matière de qualité de rendu.

Ainsi, la nouvelle Webcam Dell UltraSharp WB7022 est équipée d’un grand capteur CMOS Starvis 4K de Sony, une référence en matière de luminosité et de qualité de captation même dans les conditions d’éclairage les plus sombres. Elle dispose également d’une optique savamment travaillée avec un objectif à multiples éléments pour mieux capturer la lumière et tirer pleinement profit des capacités du capteur. À cela vient s’ajouter un traitement numérique Digital Overlap HDR qui assure un rendu avec une gamme de couleurs élargie et un traitement optimal des contrastes mais élimine également le bruit vidéo pour éviter les images granuleuses.

Mais Dell ne s’est pas contenté de soigner la qualité d’image. Le constructeur a intégré dans sa caméra une IA pour s’assurer d’une prise de vue optimale et intelligente avec une fonctionnalité « auto framing » qui permet à la caméra de toujours se focaliser sur votre visage pour que vous soyez centré même si vous vous écartez, vous rapprochez ou vous éloignez de l’écran.

En outre, le logiciel de pilotage permet de sélectionner l’un des trois champs de vision prédéfinis : 65° (si on est près de la caméra), 78° (si on est plus éloigné) ou 90° (si on veut dévoiler un peu de son environnement).

Même si la caméra et son logiciel fonctionnent sur macOS, on notera que Dell a particulièrement soigné les scénarios PC avec une prise en charge de Windows Hello pour s’authentifier par reconnaissance faciale mais aussi la présence d’une fonction « Dell Express Sign-In » qui repère dès que vous arrivez face à votre ordinateur et active automatiquement votre session pour être immédiatement opérationnel sans la moindre interaction préalable avec son clavier ou sa souris.

On notera au passage que la caméra est livrée avec un double mécanisme de fixation : un socle-pince pour la fixer à un moniteur et un trépied pour la poser sur un bureau.

Bien évidemment, cette Webcam est officiellement certifiée compatible avec Zoom et Teams.

L’IA n’est pas la seule fonctionnalité mise en avant sur les caméras nouvelle génération. La confidentialité en est une autre. Si certains constructeurs ont opté pour des volets obturateurs intégrés et gérés électroniquement par logiciel, Dell a opté pour une formule plus classique et manuelle, celle du cache à positionner sur l’objectif. Mais pour simplifier la tâche, ce cache est ici magnétique ce qui facilite son positionnement comme son rangement.

La Dell UltraSharp webcam WB7022 arrive sur un marché très compétitif des caméras intelligentes et devra affronter les nouvelles barres Rally de Logitech, la Studio P5 de Poly, ou encore la PanaCast 20 de Jabra. Elle est disponible dès aujourd’hui au prix de 169,61 € HT, ce qui en fait l’une des smart-caméras 4K les plus accessibles du marché.