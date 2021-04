Avec ses nouvelles barres de visioconférence PanaCast 50 et webcams PanaCast 20 , Jabra surfe sur les nouveaux usages nés de la pandémie, du confinement et du télétravail…

Après Logitech et Poly, c’est au tour d’un autre grand spécialiste de l’audio et des équipements de salles de réunion de moderniser son offre pour mieux profiter de l’explosion du secteur porté par la pandémie et l’usage quotidien des Zooms, Teams et autre Google Meet.

Le constructeur Jabra a annoncé hier deux nouvelles solutions : une webcam personnelle (la PanaCast 20) et une barre de visioconférence pour petites salles de réunion (la PanaCast 50).

PanaCast 20 : vous êtes plus belle/beau en 4K

La « Zoom » fatigue ressentie par les télétravailleurs après avoir passé plusieurs heures en visioconférence est d’autant plus grande lorsque les interlocuteurs sont mal équipés, que l’image ne cesse de se figer et que le son est difficilement audible. Or la qualité de la connexion n’est pas toujours le principal responsable de ces fonctionnements erratiques. La qualité de la Webcam utilisée et des micros influent énormément sur la compression des flux et la qualité de la communication.

Conçue pour un usage individuel, la PanaCast 20 est une Webcam qui veut donner plus de professionnalisme à vos conversations en ligne sous Zoom, Teams et autres. Elle intègre un capteur UltraHD avec HDR mais embarque surtout une technologie Edge AI avec Zoom intelligent pour s’assurer que l’image reste toujours cadrée sur vous-même si vous vous balancez sur votre chaise. Elle dispose également d’une correction automatique de l’éclairage, de sorte que, quel que soit le moment de la journée ou la situation, le flux vidéo soit optimisé.

Toutes ses fonctionnalités sont bien embarquées au cœur de la caméra. Gérées par le processeur EdgeAI intégré, elles ne nécessitent donc pas d’installation logicielle spéciale pour en bénéficier. Optimisée pour Microsoft Teams et Zoom, la PanaCast 20 fonctionne instantanément avec toutes les plateformes de communications unifiées. Le flux vidéo en outre reste parfaitement fluide malgré les traitements en toute circonstance.

Par ailleurs, la caméra embarque un mécanisme de protection de la vie privée, un cache qui d’un geste vient obturer l’objectif.

Enfin elle propose une fonction « Picture-in-Picture » qui permet aux utilisateurs de facilement définir et intégrer un second flux vidéo en petite fenêtre sur l’image principale véhiculée par la caméra. Ce qui permet par exemple d’avoir la caméra qui vous filme et une seconde qui pointe vers un paysage, un tableau blanc ou un événement quelconque.

PanaCast 50 : de l’intelligence en salle de réunion…

La PanaCast 50 est la grosse annonce de Jabra. Le constructeur veut désormais se faire une vraie place dans les salles de réunion en mêlant des fonctionnalités vidéos boostées à l’IA à son indéniable savoir-faire en matière d’audio.

La barre embarque ainsi deux woofers de 50 mm et 2 tweeters de 20 mm montés sur une structure anti-vibration pour offrir un son ample et haute définition. L’électronique y ajoute une gestion bidirectionnelle de pointe pour offrir des conversations plus naturelles et sans écho. Elle travaille en collaboration avec l’électronique qui gère les 8 microphones omnidirectionnels avec détection précise de l’origine de la voix et élimination des bruits parasites par des algorithmes intelligents.

Car comme pour la PanaCast 20, Jabra a choisi d’embarquer directement deux processeurs EdgeAI au cœur de l’appareil pour réaliser en local tous les traitements audio et vidéo.

Et du traitement vidéo, il y en a à gogo sur cette barre de visioconférence. Cela permet à Jabra de jouer avec les capacités de son système optique doté de 3 capteurs 13 mégapixels pour former une image à 180° de très haute définition. Et cet angle élargi est loin d’être un gadget puisqu’il permet tout simplement d’avoir plusieurs personnes dans la pièce respectant toutes les distances de sécurité et autres gestes barrières !

La caméra couvre ainsi toute la pièce et l’intelligence artificielle intégrée veille à réassembler les 3 vues en une seule en supprimant les déformations sur les bords. L’IA s’assure également de toujours optimiser le cadrage pour que tout le monde figure bien dans l’image.

Par ailleurs, une fonctionnalité « Virtual Director » assure la transition et le centrage d’un interlocuteur à l’autre pour que les correspondants distants aient plus de faciliter à immédiatement saisir qui s’exprime dans la salle de réunion.

Dans un même ordre d’idées, La Jabra PanaCast 50 peut fournir deux flux vidéos simultanément, par exemple un flux concentré sur un point particulier de la salle et un autre focalisé sur le participant qui s’exprime. Cela permet aussi de capturer un tableau blanc et de le centrer de sorte que chaque participant puisse voir les inscriptions et contribuer à la discussion comme s’il était présent.

Autre nouveauté, l’IA peut compter le nombre de personnes dans la salle et de vérifier que le nombre maximal de personnes n’a pas été dépassé. Une alerte est alors affichée pour prévenir les personnes. Les informations peuvent aussi être historisées pour afficher des statistiques d’utilisation des salles de réunion.

Au final, il est assez intéressant de voir comment la pandémie et les nouveaux usages qu’elle a démocratisé conduisent aujourd’hui les équipementiers à proposer des appareils mieux adaptés aux besoins intégrant des fonctions originales boostées à l’IA. Maintenant que la pratique de la visioconférence s’est démocratisée et inscrite dans les habitudes, ces nouveaux équipements vont vite se révéler non seulement utiles mais aussi indispensables…