Cette édition d’InfoNews Hebdo s’intéresse au dernier Digital Transformation Index 2020 de Dell qui en cette année pandémique a une saveur forcément très particulière. Elle s’attache aussi à mesurer les tenants et les aboutissants du rachat de Slack par Salesforce mais aussi des multiples annonces d’AWS et des dernières indiscrétions autour de Windows 10.

Guy Hervier, exceptionnellement accompagné de Thomas Pagbé, salue également la dernière publication de l’ANSSI qui analyse la plus terrible des menaces du moment : le ransomware Ryuk.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Des applications Android sous Windows 10… Et pourquoi pas ?

Pour la nième fois, Microsoft travaillerait sur une couche d’émulation permettant d’exécuter les applications Android sous Windows. Mais les limitations d’un tel artifice limiteront probablement son usage aux développeurs, si la fonctionnalité voit le jour (contrairement aux précédentes expérimentations abandonnées en cours de route).

03:00 Les hackers s’emparent des Mac M1… pour faire tourner Windows !

Pas facile de faire tourner les applications Windows sous les nouveaux Mac à architecture ARM en l’absence des solutions de virtualisation de Parallels et VMware (incompatibles avec le processeur Apple M1 pour l’instant). Mais des Geeks ont trouvé une solution pour faire tourner Windows on ARM sur les nouveaux Mac et profiter de son émulation x86 intégrée…

04:30 A Re:Invent, AWS continue de réinventer le cloud public…

AWS Re:Invent 2020 s’étend sur deux semaines et foisonne d’annonces, nouveautés et surprises dès sa première journée. Guy Hervier relate les innovations AWS qui lui semblent les plus marquantes.

07:45 Kubernetes : la superstar des containers

Kubernetes s’est imposé en un temps record comme l’orchestrateur de prédilection des Containers. Un nouveau rapport Datadog fait le point sur son adoption, ses qualités mais aussi ses manques et ses points faibles.

10:37 Fusion annoncée du Syntec Numérique et de Tech’In France

Depuis quelques mois, les différents rapports et communiqués de presse du Syntec Numérique étaient systématiquement co-signés par Tech’In France. Les deux associations décident de fusionner pour former la nouvelle organisation de référence pour le numérique dans l’Hexagone.

13:03 Salesforce s’offre Slack à prix fort !

La rumeur courait depuis la semaine dernière. Salesforce confirme l’acquisition du hub collaboratif Slack, la boîte qui voulait tuer l’email, pour 28 milliards de dollars ! Une somme qui parait démesurée, mais Salesforce a une idée très précise de ce qu’il va faire de cette acquisition.

– C’est officiel ! Salesforce va acquérir Slack pour près de 28 milliards de dollars.

– Salesforce adopte le multicloud et s’impose en acteur de la RPA

13:45 Fin d’une époque… Les géants de la tech quittent la Silicon Valley…

HPE déménage son siège social de San José à Houston et confirme une tendance : le coût de la vie dans la baie de San Francisco est trop élevé. D’autres sociétés font de même. D’autant que le COVID-19 a profondément changé les habitudes de travail…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

15:30 Digital Transformation Index 2020 : entre survie et transformation

Crise oblige, près d’un quart des entreprises craignent pour la survie de leur entreprise. Pour survivre elles accélèrent leur transformation : télétravail, cybersécurité, data, edge sont au cœur des projets prioritaires comme le dévoile le nouvel Index 2020 de Dell Technologies.

A SUIVRE… CETTE SEMAINE…

COUP DE COEUR/COUP DE GUEULE

20:10 L’Anssi décortique le ransomware Ryuk

L’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information vient de publier un nouveau rapport centré sur l’un des plus dangereux et des plus actifs ransomwares du moment : Ryuk.

Très loin du personnage divin du manga Death Note, le ransomware est au cœur des attaques qui ont touché de grandes entreprises comme UHS, Steelcase, Sopra Steria, etc. Il est considéré comme le ransomware le plus rentable à ce jour. Un rapport aussi fascinant que le malware qui l’a inspiré…