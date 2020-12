La rumeur est relancée. Pour la nième fois, Microsoft aurait un nouveau projet insufflant une compatibilité Android au cœur de Windows.

Les rumeurs vont bon train autour de Windows en cette fin novembre. Tout d’abord il semblerait que Microsoft soit toujours sur le point de finaliser en décembre la première version de sa version allégée et containerisée de Windows : Windows 10X. Les premiers PC destinés à concurrencer les Chromebooks devraient ainsi apparaître au début de l’année 2021.

Mais l’autre rumeur concerne un projet au nom de code « Project Latte » qui viserait à permettre l’exécution des applications Android sous Windows 10.

Un peu d’histoire

Ce n’est pas la première fois que Microsoft planche sur une telle compatibilité. À l’époque de Windows 10 Mobile, le projet « Astoria » visait à permettre à l’exécution des exécutables APK Android directement sous Windows 10. Le projet avait, selon les sources, été abandonné parce que l’émulation « fonctionnait trop bien et déroutait les développeurs Windows » ou parce que l’émulation « tirait un peu trop sur la batterie ». Quelques mois plus tard, Windows 10 Mobile était simplement abandonné, une façon de clore le débat.

Ces derniers mois, les velléités d’exécuter les applications Android sous Windows sont revenues sur le devant de la scène avec le partenariat entre Samsung et Microsoft. Depuis l’été, l’application « Votre Téléphone » permet en effet d’afficher dans une fenêtre sur le bureau les Apps Android exécutées sur un smartphone Samsung. Mais « Project Latte » est bien différent de cet affichage déporté proposé par l’application Windows 10 qui permet des expériences sans couture entre PC et smartphones Android.

Project Latte

On le sait, Microsoft a introduit cette année une nouvelle couche « WSL2 » permettant le support de Linux au coeur de Windows 10. La prochaine version de Windows 10 devrait même permettre le support des applications graphiques Linux.

Selon les rumeurs, Project Latte s’appuierait sur cette technologie pour assurer l’émulation Android sous Windows. L’idée serait de permettre aux développeurs de facilement repackager leur exécutable APK sous forme d’un fichier MSIX exécutable sous Windows (grâce à WSL2) et distribuable à travers Windows Store. Avec en arrière pensée, l’idée de réintéresser les développeurs mobiles Android à Windows.

L’un des problèmes auquel Microsoft est aujourd’hui confrontée s’appelle « M1 ». Outre les performances remarquables du nouveau SoC Apple – qui fait de l’ombre aux processeurs mobiles d’Intel, d’AMD mais aussi de Qualcomm (à commencer par le CPU SQ2 des Surface Pro X) – celui-ci permet également aux développeurs de publier leurs apps iOS (iPhone/iPad) sur le Mac App Store et donc aux utilisateurs iOS de retrouver sur leurs Macs leurs Apps iPhone préférées. Face au duo « Mac/iOS », Microsoft joue la carte « Windows/Android » comme on peut d’ailleurs déjà le constater avec l’application « Votre Téléphone » de Windows 10 bien mieux intégrée à l’univers Android qu’au très fermé univers iOS.

Un problème clé : Google et ses services

Reste une difficulté de taille. Comme les émulateurs Android qui existent déjà (BlueStax, Nox, PhoenixOS, LDPlayer), il est très peu probable que Project Latte supporte officiellement les services Google et le Google Play Store. Des astuces existent, mais Google interdit en théorie l’accès à ses services à des périphériques non certifiés par Google. Une telle restriction limitera mécaniquement et fortement le nombre d’applications Android utilisables sous Windows 10.

Bien sûr, les développeurs peuvent réécrire leurs Apps pour utiliser d’autres services équivalents (ceux de Microsoft par exemple). Mais un tel effort paraît illogique. Si vraiment les développeurs sont attirés par une compatibilité cross-plateforme mieux vaut partir sur un développement PWA (Progressive Web Apps) par exemple, ou un développement Xamarin ou Flutter.

Au final, Project Latte apparaît pour l’instant davantage comme une expérimentation interne au devenir bien incertain. Le projet pourrait n’être au final qu’un outil supplémentaire mis à disposition des développeurs pour leur simplifier la vie. À moins d’un improbable partenariat entre Google et Microsoft, une émulation sans support des Google Services se révèlerait finalement moins séduisante que l’actuel effort de support en affichage déporté des Apps exécutées par le smartphone – via l’app Your Phonde – pour l’instant limité à Samsung mais qui pourrait très bien être étendu à d’autres constructeurs. À suivre…