Docaposte renforce son offre de cybersécurité « Pack Cyber » pour PME et collectivités locales avec deux nouveaux partenaires, AltoSpam et Wimi, qui rejoignent une offre déjà riche et complète couvrant surveillance, protection, réaction et même sensibilisation.

Lors de notre entretien lors du Forum InCyber 2025 la semaine dernière, Guillaume Poupard, DGA de Docaposte, rappelait qu’en matière de cybersécurité, tout le monde n’était pas égal. « Les grandes équipes du CAC 40 ont les moyens, les équipes, et sont capables d’aller sourcer les solutions. Mais les collectivités locales, les PME, les TPE, la plupart du temps n’y entendent rien, ne veulent pas entendre parler de cybersécurité et veulent juste être protégées. »

C’est pour satisfaire leur besoin que Docaposte à lancer l’an dernier son « Pack Cyber » composé de technologies françaises regroupées le plus simplement possible pour sécuriser les petites structures sans leur demander de devenir expert en cybersécurité. « Ce pack cyber se développe bien parce qu’on ne met pas comme prérequis d’avoir un expert cyber à proximité pour être capable de l’utiliser. Et ça, c’est absolument essentiel » ajoutait sur notre plateau Guillaume Poupard.

Cette semaine, Docaposte annonce l’élargissement de son Pack jusqu’ici assemblé à l’aide de solutions de 12 partenaires technologiques. Les solutions d’AltoSpam et Wimi viennent désormais s’ajouter à un Pack désormais plus modulaire qu’il ne l’était à l’origine.

Avec l’ajout d’Altospam, Docaposte propose désormais une solution alternative de protection de messagerie, compatible avec tous types de serveurs de messagerie, qu’ils soient hébergés en local, dans le cloud ou chez un hébergeur externe. Cette solution française vise à protéger les entreprises contre diverses cyberattaques comme le phishing, le spearphishing, les malwares et les ransomwares.

L’intégration de Wimi, une suite collaborative française, répond particulièrement aux besoins du secteur public en quête d’un espace de travail collaboratif sécurisé et souverain. Cette plateforme, qui vise la qualification SecNumCloud en 2025, permettra également de proposer des noms de domaine avec des adresses mail sécurisées aux petites structures qui en éprouveront le besoin.

Le Pack Cyber de Docaposte cible principalement les TPE, PME, ETI, collectivités locales et établissements de santé. Il propose un ensemble de solutions pour se préparer aux cybermenaces, protéger les systèmes informatiques et détecter rapidement les signaux d’alerte.

En janvier dernier, cette offre a obtenu le label « France Cybersecurity » 2025, qui atteste de l’origine française des solutions proposées et de leur qualité, validée par un jury indépendant. Le Pack Cyber est également proposé aux PME candidates aux évaluations de maturité cyber du Campus Cyber et aux entreprises adhérentes de Bpifrance.

Pour rappel, outre Altospam et Wimi nouvellement intégré, le « Pack Cyber » comporte le test de phishing d’Arsen, l’analyse des systèmes exposés sur Internet de Board of Cyber, la couverture d’assurance du CNP ou de Dattak, le SOC de Formind, l’EDR d’Harfanglab, l’outil de sensibilisation de MailInBlack, la protection WEB d’Olfeo, la sauvegarde d’Oxibox, la protection des API et Web Apps de Ubika, le gestionnaire de mots de passe de Wallix et la solution de maintenance de PSI.

