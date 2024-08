Dans un contexte où les erreurs de configuration cloud peuvent mener à des violations massives, l’automatisation du DSPM s’impose comme la solution clé pour sécuriser les informations et garantir la conformité réglementaire des entreprises françaises.

À mesure que les entreprises françaises adoptent le cloud pour sa flexibilité et son évolutivité, les risques liés à la sécurité des données augmentent de manière exponentielle. Une simple erreur de configuration peut exposer des millions de données sensibles à des cyberattaques, compromettant ainsi la réputation de l’entreprise et entraînant des amendes considérables sous le régime du RGPD. Dans ce contexte, l’automatisation du Data Security Posture Management (DSPM) devient un enjeu clé pour garantir la sécurité des informations dans le cloud.

Un seul faux pas peut compromettre des millions d’identité

L’actualité regorge d’exemples de violations de données dues à des erreurs de configuration dans le cloud. En France, une entreprise de santé pourrait exposer des millions de dossiers patients simplement en modifiant par inadvertance une règle de sécurité sur un service cloud comme AWS. Cela peut avoir des conséquences désastreuses : usurpation d’identité, fraudes massives, et surtout, une violation grave du RGPD pouvant entraîner des sanctions financières lourdes. Cet exemple montre bien que la moindre erreur peut compromettre la sécurité des données et la conformité réglementaire.

La flexibilité du cloud, un terrain miné pour la sécurité

Le cloud, avec sa flexibilité et son agilité, séduit de nombreuses entreprises. Cependant, cette même flexibilité crée des vulnérabilités. Les équipes de développement déploient constamment de nouvelles ressources, souvent sans une surveillance adéquate, ce qui engendre une prolifération de bases de données et d’objets de stockage. Les environnements cloud se transforment en un véritable casse-tête pour les équipes de sécurité, avec des centaines de chemins d’attaque potentiels. En 2023, plus de 80 % des violations de données incluaient des informations hébergées dans le cloud, illustrant l’urgence de renforcer la sécurité.

Les défis spécifiques des entreprises françaises

Les entreprises françaises doivent non seulement se préoccuper des menaces techniques, mais aussi des exigences légales. Le RGPD impose des obligations strictes en matière de protection des données, et la moindre faille peut entraîner des amendes allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Pour les entreprises opérant dans des secteurs sensibles comme la finance ou la santé, la pression est encore plus forte. L’automatisation du DSPM permet de répondre efficacement à ces exigences en garantissant une surveillance continue et en temps réel des données sensibles.

L’automatisation, une réponse incontournable

Face à la complexité croissante des environnements cloud, les outils de sécurité traditionnels ne suffisent plus. Les outils DSPM classiques se limitent souvent à identifier les données sensibles sans fournir de solutions concrètes pour gérer les risques. En revanche, un DSPM automatisé offre une visibilité complète sur l’exposition des données et permet de corriger automatiquement les failles de sécurité, telles que les permissions excessives ou l’absence de chiffrement, avant qu’elles ne soient exploitées par des attaquants.

Les trois piliers d’un DSPM automatisé efficace :

1 – Visibilité complète et en temps réel : Un DSPM automatisé doit être capable de scanner en continu l’environnement cloud pour identifier les données sensibles, les permissions associées, et les éventuelles vulnérabilités. Cette visibilité en temps réel est essentielle pour répondre aux exigences du RGPD et pour prévenir les violations de données avant qu’elles ne surviennent.

2 – Remédiation automatisée : Dès qu’une faille est détectée, le DSPM doit automatiquement corriger le problème. Cela inclut des actions comme la révocation des accès non autorisés, la mise en place du chiffrement, ou encore l’ajustement des configurations de sécurité. L’automatisation permet ainsi de réduire le temps d’exposition des données sensibles à un minimum, renforçant ainsi la posture de sécurité de l’entreprise.

3 – Détection proactive des menaces : Un bon DSPM ne se contente pas de réagir aux incidents ; il doit être capable de détecter les menaces potentielles avant qu’elles ne causent des dommages. En surveillant continuellement l’activité sur le cloud, il peut identifier des comportements anormaux, comme des tentatives d’accès non autorisées, et déclencher des alertes ou des actions correctives immédiates.

L’avenir de la sécurité cloud est automatisé

Pour les entreprises françaises et européennes, l’adoption du cloud est une étape cruciale dans leur transformation numérique. Cependant, cette transition ne peut se faire au détriment de la sécurité des données. Un DSPM automatisé permet non seulement de protéger les informations sensibles en temps réel, mais aussi d’assurer la conformité avec les réglementations comme le RGPD. Les entreprises qui souhaitent se prémunir contre les cybermenaces tout en exploitant pleinement les avantages du cloud doivent impérativement adopter une approche automatisée de la gestion de la posture de sécurité des données.

Appel à l’action

Les entreprises qui veulent rester en avance sur la courbe de la sécurité doivent se tourner vers des solutions DSPM automatisées. Non seulement cela réduit la charge de travail des équipes IT et de sécurité, mais cela offre également une protection plus robuste et une réponse plus rapide aux menaces. Adopter un DSPM automatisé, c’est garantir la sécurité de ses données aujourd’hui et demain.

___________________

Par Jérôme Soyer, Vice-président avant-vente pour l’Europe de l’Ouest chez Varonis

À lire également :