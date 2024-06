La gestion des postures de sécurité des données est une tendance en vogue. Et Tenable a décidé de surfer dessus en s’assurant les talents de l’une des startups phares du secteur : elle annonce acquérir la jeune pousse israélienne Eureka Security.

Les approches Zero Trust ont engendré tout un ensemble de bonnes pratiques et de nouvelles disciplines notamment pour focaliser un peu plus les défenses autour de la protection des données dans un monde où les défenses périmétriques n’ont plus leur pertinence d’autrefois.

Parmi les nouveaux concepts qui gagnent rapidement en popularité, un retient particulièrement l’attention : le DSPM – Data Security Posture Management – ou plus simplement « gestion de la posture de sécurité des données ».

Le DSPM est une approche qui vise à offrir une visibilité complète sur les données stockées dans les environnements cloud d’une organisation. La sécurisation des données est d’autant plus un enjeu crucial qu’elle est complexe à réaliser alors que les données sont stockées dans différents clouds, dans différentes régions d’un même cloud et dans différentes bases, lacs ou espace de stockage de chaque cloud. Le DSPM permet de découvrir les données et en faire un inventaire, d’identifier rapidement où se trouvent les données sensibles, qui y a accès et quels sont les risques potentiels liés à leur compromission et plus généralement d’évaluer, surveiller et réduire les risques liés aux données hébergées dans les clouds.

L’intérêt croissant pour le DSPM s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, la multiplication des réglementations en matière de protection des données impose aux entreprises une gestion plus rigoureuse de leurs informations. D’autre part, l’essor de l’intelligence artificielle nécessite une sécurisation accrue des données utilisées pour entraîner les modèles. Enfin, face à la recrudescence des cyberattaques visant le vol de données, les organisations cherchent des solutions plus efficaces pour protéger leurs actifs numériques.

Les solutions DSPM sont entrées dans le radar de tous les grands acteurs de la cybersécurité. Preuve en est, en à peine un an, cinq startups de ce secteur naissant se sont déjà faites avalées par des grands acteurs de la Cyber : IBM, Rubrik, Palo Alto Networks et CrowdStrike ont tous fait leur entrée sur ce marché prometteur par le biais d’acquisitions à neuf chiffres.

Aujourd’hui, c’est Tenable qui s’ajoute à la liste en annonçant l’acquisition de la startup israélienne Eureka Security pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Selon certaines sources, Tenable aurait dépensé moins de 100 millions de dollars pour récupérer la jeune pousse née en 2021 et qui avait levé 8 millions de dollars en 2022.

En intégrant les capacités DSPM d’Eureka à sa plateforme CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform), Tenable cherche à offrir à ses clients une protection complète, couvrant l’infrastructure, les charges de travail, les identités et – donc – les données dans le cloud.

Cette acquisition stratégique doit permettre à Tenable d’enrichir son offre en comblant un manque dans son offre de sécurité cloud. Comme l’explique Shai Morag, vice-président senior et directeur général de la sécurité cloud chez Tenable : « La technologie d’Eureka Security nous permettra de mieux hiérarchiser les risques liés au cloud et d’identifier les combinaisons toxiques au-delà des vulnérabilités, des mauvaises configurations et des accès trop privilégiés, en incluant également les données à risque. »

Cette consolidation précoce du marché du DSPM (il ne reste désormais guère que Cyera, qui vient de lever 300 millions de dollars en série C et qui est désormais valorisée 1,4 milliard de dollars, en jeune acteur autonome) témoigne non seulement de l’importance croissante accordée à la sécurité des données dans le cloud mais aussi d’un manque de solution et d’approche universelle et multicloud.

Alors que 95% des organisations interrogées dans l’étude « 2024 Tenable Cloud Security Outlook » ont subi des violations liées au cloud au cours des 18 derniers mois, dont 92% ont signalé l’exposition de données sensibles, la demande pour des solutions de sécurité complètes et intégrées ne cesse de croître.

L’acquisition d’Eureka Security par Tenable confirme non seulement cette tendance du marché vers une approche holistique de la sécurité cloud, où la protection des données joue un rôle central, mais également la volonté de l’éditeur d’étendre son aura bien au-delà du marché de la « Cyberexposure » (mise en évidence des failles des SI) qui a fait sa renommée.

