Tenable annonce rejoindre la Cloud Security Alliance (CSA) pour contribuer plus activement à la sécurité du cloud et à la sensibilisation des entreprises aux bonnes pratiques de cybersécurité dans le cloud.

Spécialiste de la « Cyberexposure », cette discipline qui vise à mettre en évidence les failles des systèmes d’information et aider à prioriser les remédiations, Tenable continue de nouer des partenariats et de s’imposer comme un acteur clé de la cyber-résilience des entreprises et des infrastructures dans le cloud.

« Selon une étude menée par Forrester Consulting pour le compte de Tenable, 64 % des entreprises utilisent déjà des outils de sécurité cloud dans le cadre de leur stratégie globale de cybersécurité », rappelle Brian Goldfarb, Chief Marketing Officer de Tenable en introduction. « Mais la vitesse et l’échelle du cloud computing laissent souvent les environnements criblés d’expositions non détectées ou non corrigées, telles que des configurations erronées, des vulnérabilités et des privilèges excessifs. »

Dans l’optique de mieux aider les entreprises dans la sécurisation de leurs activités dans le cloud, Tenable annonce cette semaine rejoindre la respectable et dynamique CSA, Cloud Security Alliance.

Très active dans la sensibilisation aux meilleures pratiques de sécurisation du Cloud, la CSA est la principale organisation mondiale qui se consacre à la définition de normes, de certifications et de bonnes pratiques pour contribuer à garantir un environnement de cloud computing sécurisé.

« Rejoindre la Cloud Security Alliance est une manière importante pour Tenable de s’engager auprès des utilisateurs du cloud computing et de collaborer avec nos pairs de l’industrie sur des initiatives importantes, afin de pouvoir sécuriser ces environnements complexes avant qu’ils ne puissent être exploités par des cyber-attaquants », explique ainsi Brian Goldfarb.

« Le leadership et l’expertise de Tenable en matière de gestion de l’exposition constituent une ressource inestimable pour la Cloud Security Alliance et ses membres, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour simplifier la sécurité du cloud » s’est de son côté réjouit Jim Reavis, CEO et cofondateur de la Cloud Security Alliance.

À lire également :