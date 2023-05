Nouveau partenariat signé entre Tenable et Splunk. Il vise à identifier toujours plus rapidement les vulnérabilités les plus exposantes pour les Systèmes d’Information des entreprises.

Tenable est l’un des spécialistes les plus réputés dans la ‘cyber-exposure’ et la gestion des vulnérabilités. Sa plateforme centralise sur un tableau de bord unifié les vulnérabilités de tous les équipements surveillés. A partir d’outils prédictifs, celle-ci les classe en fonction du risque d’attaques.

Alors que les équipes de sécurité sont inondées de milliers d’alertes chaque jour, provenant d’une pléthore de services et équipements centralisant leurs journaux et flux dans des outils comme Splunk, voir les deux éditeurs s’associer pour améliorer les capacités de réponse à incident de leurs clients paraît pour le moins naturel.

Tenable vient en effet d’annoncer un nouveau partenariat avec Splunk combinant les capacités de deux éditeurs. Ce partenariat n’est pas une nouveauté puisque les deux éditeurs avaient déjà en 2021 interconnecté leurs technologies pour mieux défedre Active Directory. L’objectif, cette fois, est d’améliorer la hiérarchisation des risques sur un spectre élargi et en appui sur des corrélations entre les données de logs et les vulnérabilités. Grâce à cette intégration, les clients de Splunk bénéficient d’une visibilité en temps réel sur leurs actifs listant les expositions et vulnérabilités et identifiant les points les plus critiques à partir d’un classement de priorité des vulnérabilités.

Le bénéfice de cette optimisation se concrétise à la fois en termes de respect des normes de sécurité et en termes de réduction des délais dans l’identification des menaces les plus sensibles. « En combinant les capacités de consolidation des logs et des flux de Splunk et les données sur la visibilité et les vulnérabilités de Tenable, les organisations peuvent répondre rapidement au risque réel, plutôt qu’au risque perçu », résume Ray Komar, vice-président des alliances techniques chez Tenable. Les équipes de cybersécurité peuvent traiter les incidents de sécurité plus rapidement ».

