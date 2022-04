Le spécialiste de la « Cyberexposure », cette discipline qui vise à mettre en évidence les failles des systèmes d’information et à prioriser les remédiations, annonce une nouvelle acquisition, celle de Bit Discovery et de sa solution de gestion de la surface d’attaque…

Tenable est en phase d’acquisition. Bien plus qu’une croissance externe, l’éditeur vise surtout l’enrichissement technologique afin d’offrir une visibilité maximale face aux risques perçus, exposés ou non détectés. Après le rachat de Cympton en février dernier avec sa solution qui permet de tester et évaluer en permanence les chemins d’attaque, Tenable annonce une nouvelle acquisition au final très complémentaire : celle de Bit Discovery et de sa solution EASM de gestion des surfaces d’attaque. Rappelons que Tenable avait aussi acquis un spécialiste du durcissement de l’Active Directory, Alsid, en mai 2021 ainsi que le spécialiste de la sécurisation de l’Infrastructure as Code, Accurics, en septembre 2021 (pour 160 millions de dollars).

L’idée de l’éditeur est d’intégrer les technologies de Bit Discovery dans tout son portefeuille de solutions. Une fois intégrées, les clients auront la possibilité d’évaluer la posture de sécurité de l’ensemble de leur surface d’attaque.

« Tout ce qui est visible sur Internet est très probablement la première cible des cybercriminels mais c’est aussi ce qui est le plus difficile à voir et à évaluer en permanence pour les organisations. Nous pensons que la gestion de la surface d’attaque est essentielle à la cybersécurité moderne et qu’elle fait partie intégrante de nos solutions de vulnérabilité et de cyber-exposition », explique ainsi Glen Pendley, directeur technique de Tenable. « Nous combinons de manière transparente des informations auparavant disjointes et nous donnons aux acteurs de la sécurité les moyens d’éliminer les angles morts et de comprendre facilement leur cyber-exposition d’une manière qui n’était pas possible auparavant ».

Selon les termes de l’accord, Tenable devrait acquérir Bit Discovery pour un prix d’achat total de 44,5 millions de dollars en cash. L’acquisition devrait être conclue plus tard au cours du deuxième trimestre de 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.