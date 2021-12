Tenable est le pionnier de la « Cyberexposure », cette discipline informatique qui vise à mettre en évidence les failles existantes dans le système d’information.

La première étape pour sécuriser le système d’information d’une entreprise est de s’assurer que tout le réseau, tous les serveurs, tous les équipements, tous les logiciels, en un mot toute l’infrastructure, est bien à jour autrement dit que tous les correctifs de sécurité publiés par les fournisseurs soient bien appliqués et dans la fenêtre de temps la plus courte possible. Cette réalité souvent rappeler par l’ANSSI n’en demeure pas moins un défi tant les SI se sont aujourd’hui complexifiés et étendus bien au-delà des murs de l’entreprise. Cette capacité à auditer un SI, détecter les vulnérabilités présentes et prioriser les actions de remédiations a toujours été la spécialité de Tenable dont Renaud Deraison, CTO et cofondateur, est l’invité de l’émission « Le Grand Témoin » de Guy Hervier.

Ensemble, ils évoquent les défis actuels de la cybersécurité, le marché, le rôle des plateformes, la difficulté de sécuriser les clouds, l’évolution des processus de sécurité avec DevOps et DevSecOps…