L’intelligence artificielle redéfinit les interactions numériques, mêlant innovation et défis majeurs. L’année 2025 verra l’IA transcender les attentes IA grâce à des agents intelligents et des modèles sur mesure. Mais cette évolution s’accompagne de risques croissants, notamment liés à la sécurité et à la désinformation.

La nouvelle étape de la transformation numérique va exiger de nouveaux paradigmes. L’intelligence artificielle (IA) transforme durablement de nombreux secteurs, nécessitant des approches innovantes pour une intégration éthique, posant des questions de sécurité et d’écologie. L’IA fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs, l’Union européenne a récemment adopté le règlement sur l’intelligence artificielle qui vise à promouvoir un développement et un déploiement responsables de l’IA.

En 2025, cette technologie continue son expansion, des assistants personnels aux modèles de langage, l’intelligence artificielle va modifier les usages et s’accompagne de risques à ne surtout pas sous-estimer.

Voici, selon nous, les 4 principales tendances de l’IA en 2025…

Les agents d’IA ou « copilotes » changent notre façon d’interagir avec le web

Depuis l’émergence de ChatGPT, le paysage technologique a été chamboulé pour nous mettre sur la voie d’une réinvention du web mondial.

Au cours de la prochaine décennie, le web deviendra le royaume des agents d’intelligence artificielle qui travailleront en notre nom pour prendre des rendez-vous, acheter des biens et des services, et voire payer des factures, nous permettant ainsi de nous éloigner de nos écrans.

2025 sera l’année où nous verrons les premiers pas vers cette nouvelle normalité.

Les chatbots de ces deux dernières années évolueront vers des agents d’IA basiques qui ne se contenteront plus de dire comment naviguer sur un site web, mais qui accompliront des tâches à faible enjeu. Par exemple, un assistant IA dans le secteur de la santé pourrait proposer directement des créneaux de consultation, simplifiant l’expérience utilisateur.

Les percées de l’IA seront tempérées par la prudence

2025 sera une année de percée dans les étapes d’évolutions de l’IA, les concurrents faisant la course pour suivre et dépasser le modèle o1 de l’OpenAI. Pour autant, les progrès dans la capacité de « raisonnement » du LLM seront tempérés par les problèmes qu’ils vont rencontrer, notamment la demande importante en ressource.

2025 sera l’année où il faudra trouver un équilibre entre les capacités innovantes, les limites énergétiques et les cas d’utilisation des clients.

En outre, la GenAI a marqué de son empreinte les élections de 2024 avec des attaques sophistiquées destinées à tromper les électeurs et à influer sur les élections. 2025 sera l’année où ces outils et techniques (deepfakes, escroqueries ciblées, ingénierie sociale, etc.) seront plus faciles d’accès. La désinformation pourrait accélérer et obligera à rester à l’affût des faux et des escroqueries dans toutes les formes d’interaction : emails, textes, appels téléphoniques et appels vidéo. Les outils permettant de créer des faux convaincants dans toutes ces interactions sont déjà à la disposition des cybercriminels qui les utiliseront pour soutirer de l’argent ou révéler des informations précieuses.

Les risques de sécurité de LLM deviennent tangibles

Les failles de sécurité du LLM pourraient occuper le devant de la scène. Si certaines failles exploitables dans les LLM ont fait parler ces derniers temps, le taux et la gravité de ces failles risquent d’augmenter. Les LLM représentent une surface d’attaque conséquente que les acteurs malveillants peuvent exploiter et la nature et l’emplacement de ces failles deviendront de plus en plus clairs. Les entreprises pourraient même commencer à remettre en question leurs plans de LLM.

Les petits modèles linguistiques ont le vent en poupe

Les petits modèles de langage (SLM) devraient s’imposer comme une alternative stratégique pour les entreprises. Leur capacité à fournir des informations personnalisées, à réduire la dépendance vis-à-vis des GPU haut de gamme et à optimiser les performances en fera un choix incontournable. En outre, l’importance croissante accordée à la confidentialité des données incitera les entreprises à adopter des SLM plus faciles à déployer sur site et à protéger. La conception modulaire et l’évolutivité des SLM permettront aux entreprises de les adapter à des besoins spécifiques et à des exigences changeantes.

En 2025, plusieurs tendances clés devraient stimuler la popularité des SLM, comme les capacités sur l’appareil.

En fournissant des réponses immédiates et en réduisant la dépendance à l’égard de la connectivité réseau, les SLM sur appareil améliorent l’expérience globale des utilisateurs de téléphones, d’ordinateurs portables, de tablettes et d’autres appareils électroniques. Par ailleurs, le calcul sans état contribue à optimiser les performances et à réduire la charge sur les serveurs, ce qui facilite le déploiement des SLM sur les appareils ou dans les datacenters à petite échelle.

De même, la popularité croissante de l’informatique en périphérie permettra de déployer les SLM plus près des utilisateurs finaux et des sources de données, réduisant les temps de latence et améliorant les performances. Au fur et à mesure que la technologie progresse et que l’infrastructure s’améliore, nous pouvons nous attendre à une évolution significative vers l’adoption de ces outils puissants, qui révolutionneront la manière dont les entreprises fonctionnent et interagissent avec leurs clients.

L’intelligence artificielle s’annonce comme un levier incontournable de transformation en 2025 ; ses applications promettent de redéfinir nos usages quotidiens et professionnels. Toutefois, cette révolution technologique exige des réponses équilibrées face aux enjeux éthiques, énergétiques et sécuritaires. Les SLM incarnent une approche plus agile et sécurisée, tandis que la prolifération des menaces liées à la désinformation et aux failles des LLM souligne le besoin d’une régulation et d’une sensibilisation accrue.

_____________________________

Par Jérôme Renoux, Regional Vice-Président France chez Akamai Technologies

