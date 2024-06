Comme déjà évoqué dans nos colonnes, l’accord de partenariat exclusif entre Microsoft et Qualcomm autour de Windows on ARM prendra fin début 2025. Et bien des concepteurs de processeurs lorgnent sur ce marché à commencer par NVidia et Mediatek.

La sortie cette semaine des premiers Copilot+ PC à base de processeurs Qualcomm Snapdragon X doit inaugurer une nouvelle ère de Windows, une ère non seulement de PCs dopés aux NPU mais aussi une ère de PCs basés sur l’architecture ARM plutôt qu’Intel x86/x64.

Cette ère de Windows on ARM est naissante depuis de très nombreuses années mais à jusqu’ici connu que des échecs : les Surface RT (totalement incompatibles avec l’existant Windows) en 2012 (avec Windows 8 RT), la première concrétisation du partenariat Qualcomm en 2017 avec Windows 10 (1709) et l’émulation x86 32 bit, puis en 2019 avec la Surface Pro X (doté du premier processeur Qualcomm 8cx pensé pour les PC), puis la Surface Pro 9 5G en ARM (en 2022) dotée de Windows 11 et d’une émulation Intel x64 64 bit.

Autant de tentatives, autant d’insuccès. Pourquoi ? Parce que les performances n’étaient pas au rendez-vous, parce que l’émulation était lente et vorace en ressources et énergies, mais surtout parce que tout l’écosystème PC n’était pas prêt…

Cependant, avec les Copilot+ PC à base de processeurs Qualcomm Snapdragon X, le paysage est suffisamment différent pour changer la donne :

1 – Les performances sont au rendez-vous : les Snapdragon X sont conçus dès le départ pour les PC et affichent des performances à faire pâlir de jalousie les Intel Core 7 et 9 ainsi que les Ryzen 9.

2 – Microsoft a développé une nouvelle technologie d’émulation dénommée « Prism » apparemment bien plus efficiente. En outre, Windows embarque une technologie qui permet aux développeurs de créer des applications hybrides mêlant du code Intel x86 et du code ARM.

3 – L’écosystème est prêt. Tous les outils de développement sont désormais natifs ARM. Tous les programmes phares de Microsoft sont natifs ARM. Les produits Adobe aussi. Tous les navigateurs comme Chrome, Firefox, ARC Browser existent en versions Windows on ARM natives. Et tous les logiciels Windows les plus réputés disposent depuis peu de versions ARM.

4 – L’autonomie des machines ARM permet enfin de concrétiser la promesse de PC avec une autonomie d’une journée sans dégrader les performances au point de rendre la machine inutilisable.

5 – La sortie porte une nouvelle génération de PC « Copilot+ » avec de nouveaux usages IA embarqués.

Reste que, aujourd’hui, un PC sous ARM est forcément un PC Qualcomm, le fabricant de puces ayant un accord de partenariat exclusif… accord qui prévoit une fin d’exclusivité à la fin de l’année 2024.

Dit autrement, en 2025, les autres fabricants de l’univers ARM pourront aussi proposer des processeurs ARM pour PC.

On sait depuis longtemps que NVidia est particulièrement intéressé par ce marché. Mais un autre acteur préparerait également son entrée en 2025, selon l’agence Reuters. Il s’agit de Mediatek l’autre grand fabricant de puces pour Smartphones et grand concurrent de Qualcomm. On sait que ARM compte beaucoup sur le marché PC à venir et a produit l’an dernier de nouveaux designs de référence pour des chips PC. Selon Reuters, un des clients ARM aurait réussi à concrétiser un tel design en 9 mois. Mais ce n’est pas Mediatek qui aurait ses propres idées et optimisations en vue pour un processeur PC. Par ailleurs, NVidia aurait aussi un accord avec Mediatek dans le cadre du développement de son propre processeur ARM pour PC. Cet accord constituerait néanmoins un projet différent du processeur développé pour son propre compte par Mediatek. On devrait en apprendre plus au prochain CES de Las Vegas en janvier 2025.