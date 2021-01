Alors que les discussions avec DXC se poursuivent, Atos poursuit sa croissance externe en enrichissant ses services de cybersécurité par le rachat d’In Fidem.

La semaine dernière, Atos annonçait avoir ouvert des discussions pour acquérir le géant américain des services d’infogérance DXC Technology. Une opération majeure, évaluée à 10 milliards de dollars qui ne ralentit pas la volonté du groupe de poursuivre une croissance externe tous azimuts.

En effet, après avoir racheté Syntel en 2018 pour 2,8 milliards de dollars, le groupe numérique français a ces derniers mois enchaîné les acquisitions. En l’espace d’un an, Atos a racheté 8 entreprises si on inclut son acquisition du jour : Maden Wave (cybersécurité), Miner & Kasch (IA et Data Science), Paladion (cybersécurité), EcoAct (éco conception), Digital Security (cybersécurité), SEC Consult Group (cybersécurité) et Eagle Creek (spécialiste Salesforce).

Une liste à laquelle il faut donc ajouter aujourd’hui le canadien In Fidem. C’est le cinquième acteur du domaine de la cybersécurité acquis en un an par Atos. Il est vrai que le domaine est ultra-porteur avec la recrudescence en nombre et en ampleur (cf l’épisode SunBurst) des cyberattaques et des entreprises très inquiètes et débordées comme en témoigne l’appel aux autorités du Cigref.

Fondée en 2005 et acteur de premier plan sur le marché canadien, In Fidem est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité du cloud, la gestion des identités numériques, la gestion des risques, les enquêtes (forensics) cyber et la lutte contre les cybercrimes. Elle compte une centaine d’experts qui vont venir enrichir les services de conseil d’Atos renforçant sa position de numéro 3 mondial des services de cybersécurité.

« Cette acquisition renforce notre position sur un marché de la cybersécurité en pleine expansion et constitue un ajout essentiel à nos activités actuelles dans le domaine en Amérique du Nord. In Fidem a tissé avec ses clients et équipes des relations longues et solides qui représentent une véritable valeur ajoutée pour Atos. Nous sommes ravis d’unir notre expertise à celle d’In Fidem et nous constatons de nombreuses synergies entre nos équipes et nos approches commerciales », explique Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos.

Les détails de la transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021, n’ont pas été dévoilés.