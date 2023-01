Akamai est un acteur majeur de l’univers Internet. Sa célèbre plateforme CDN est aussi devenue un atout pour les entreprises qui veulent optimiser leur présence à l’Edge et sécuriser leur présence sur Internet. Jérôme Renoux, directeur général d’Akamai France, est l’invité de la semaine.

Leader mondial des CDN ; Akamai a su capitaliser sur sa plateforme mondialement distribuée pour se forger une solide réputation sur ses services de cloud computing et de cybersécurité. Le fournisseur profite notamment de ses 4000 points de présence, 1400 réseaux différents et des accords avec les plus grands fournisseurs de connectivité et fournisseurs de cloud.

En 2022, l’entreprise annonçait le rachat du fournisseur cloud Linode pour 900 millions de dollars.

Pour revenir sur l’impact de ce rachat sur le portfolio de ses solutions, Jérôme Renoux, Directeur Général d’Akamai France est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Avec lui, il revient sur les atouts de la plateforme Akamai mais aussi sur les évolutions des cyberattaques et des façons pour l’entreprise d’accroître leur cyber-résilience.

