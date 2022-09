Flaneer, start-up française travaillant avec les industries créatives, optimise ses worsktations dans le cloud en réduisant les temps de latence. La solution est en passe de devenir souveraine de bout en bout.

Flaneer propose une solution de VDI spécifique pour le secteur des médias et des éditeurs de jeux vidéos. Les collaborateurs des agences de production, les ingénieurs 3D ou encore, les studios d’animation ont à disposition de véritables workstations dans le cloud capables de supporter leurs applications métiers. La solution SaaS inclut également la gestion des accès et le partage de fichiers, la possibilité de se connecter en VPN à son réseau et de collaborer à plusieurs sur une machine.

Flaneer est une startup française créée en 2021. Elle a réalisé en février dernier une levée de fonds de 1,2 million d’euros auprès de SpeedInvest, Kima Ventures et de l’américain FJ Labs.

Cherchant à améliorer un peu plus l’expérience utilisateur de ses workstations cloud, la jeune pousse vient d’adopter la technologie de streaming du français Reemo. Cette technologie innovante permet un streaming de bureaux à haute performance et très faible latence capable d’afficher l’écran d’un environnement distant, sous Windows, Linux ou MacOS, directement dans un navigateur internet en 60 images par seconde. La solution de Flaneer reposait jusque là sur la solution américaine Nice DCV, propriété d’AWS.

Les performances du protocole de streaming de Reemo ne nécessitent qu’un débit de 10MB/s quand les alternatives demandent un minimum de 30MB/s. Flaneer garantit la fidélité des couleurs, une exigence des studios de production. Les monteurs vidéo ou les graphistes devraient vraiment avoir l’impression de travailler sur un poste fixe, même en télétravail et sans la fibre. Les périphériques comme la tablette graphique, le stylet, le multi écran et le gamepad peuvent même être connectés au poste virtuel.

Le service propose une offre étendue de configurations démarrant d’un poste simple (4 coeurs, 16 Go de RAM, 128 Go SSD pour 47,50 € par mois) jusqu’à des workstations surboostées embarquant jusqu’à 256 coeurs et 4 GPUs !

Au delà des performances annoncées, l’objectif est pour Flaneer de proposer des solutions souveraines. Pour l’instant hébergées sur AWS, ses offres devraient prochainement inclure la possibilité d’opter pour un hébergement chez Scaleway ou OVHcloud afin de proposer une solution cloud de DaaS entièrement française, à tous les niveaux, du datacenter, au streaming vidéo de l’environnement distant, en passant par la plateforme de gestion de l’infrastructure IT.

