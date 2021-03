Lenovo, constructeur bien connu d’équipements numériques, révèle une étude sur les attentes des collaborateurs en ces temps de Covid, mais aussi les réponses des entreprises.

70% des employés interrogés se déclarent davantage satisfaits de leur travail et 56 % d’entre eux ont même le sentiment d’être plus productifs lorsqu’ils travaillent depuis leur domicile!

88% des salariés de grandes entreprises souhaiteraient travailler depuis chez eux ou un autre endroit au moins de manière ponctuelle.

Et les directions des entreprises semblent en phase avec leurs collaborateurs : 83 % des décideurs IT s’attendent à ce qu’au moins 50 % du temps de travail se fasse à distance dans le monde post-Covid.

La sécurité des données est sans surprise le défi le plus chronophage pour les départements informatiques. Comme le montre l’étude, les décideurs IT se sentent mieux préparés à affronter une nouvelle pandémie qu’à répondre aux menaces de sécurité.

La majorité des entreprises (63 %) interrogées se déclare intéressées par des offres DaaS (Desktop as a Service) qui permettraient de libérer du temps et des ressources pour les consacrer à des projets plus stratégiques. Si un dixième des entreprises s’abonne aujourd’hui à un service de type DaaS, près de 63 % d’entre elles affichent un intérêt désormais plus marqué pour ces solutions.

Ces chiffres démontrent la percée du modèle du Everything-as-a-Service – autrefois réservé aux particuliers – dans le monde de l’entreprise. Selon les estimations, cette tendance devrait continuer sa progression et favoriser l’accélération des déploiements informatiques de solutions clés en main, ramenant les échéances de quelques mois à quelques jours.

L’étude complète (26 pages / anglais) est disponible sur : The Future of Work and Digital Transformation