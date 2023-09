Lancé en 2022, AlloyDB devient une pièce maîtresse du Data Cloud de Google pour favoriser la migration des bases Oracle vers le cloud et la création d’IA génératives formées à vos données structurées.

Comme ses concurrents américains, Google Cloud dispose d’une pléthore d’offres de bases de données managées. Si l’essentiel de la stratégie de Google Cloud est focalisé sur BigQuery, l’hyperscaler propose d’autres solutions populaires comme Cloud SQL, Cloud Spanner, BigTable, FireStore, Memory Store, MongoDB Atlas, etc…

Google Cloud AlloyDB n’est certes pas la plus populaire de ses offres SGBDR managées. Mais elle est sur le point de devenir bien plus stratégique pour l’hyperscaler qui y voit la solution idéale pour toutes les entreprises qui veulent à la fois passer sur le cloud et se défaire de leur « emprisonnement » à Oracle Database.

Car AlloyDB est d’abord et avant tout un service managé de base de données PostgreSQL dont on connaît le bon niveau de compatibilité avec l’univers Oracle.

Et pour encourager encore un peu plus la migration vers AlloyDB, Google Cloud vient d’annoncer, à l’occasion de Google Cloud Next, d’importantes innovations IA centrées autour de cette offre.

Tout d’abord, l’hyperscaler annonce un nouvel assistant Duet AI pour AlloyDB. Celui-ci vise notamment à faciliter par des interactions conversationnelles la migration des bases Oracle vers AlloyDB. L’IA peut adapter les requêtes, automatiser la conversion des procédures stockées, fonctions, triggers et autres packages, suggérer des optimisations, etc.

Parallèlement, Google Cloud annonce aussi AlloyDB AI, un ensemble d’extensions et fonctionnalités au-dessus du SGBDR pour aider les entreprises à créer des applications d’IA génératives personnalisées avec leurs propres données.

AlloyDB AI permet :

>> De générer en un clic des embeddings pour tracer un pont entre vos données dans AlloyDB et les grands modèles fondamentaux de Google comme le LLM PaLM 2.

>> D’accélérer jusqu’à 10 fois le traitement des requêtes vectorielles.

>> D’intégrer l’univers AlloyDB à d’autres services de Google Cloud à commencer par Vertex AI (l’environnement ML et GenAI de Google Cloud) et par LangChain (le framework de création d’applications GenAI).

Le message est finalement assez limpide : « plutôt que d’essayer de bricoler des IA au-dessus de vos données Oracle, passez donc à AlloyDB pour profiter des dernières innovations GenAI de Google dans vos applications en appui sur vos propres données ».

