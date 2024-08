Google a levé hier soir aux US le voile sur ses quatre nouveaux smartphones pour mieux concurrencer Apple, Samsung, Xiaomi et autres concurrents mais aussi mieux imposer ses IA Gemini dans votre quotidien mobile…

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold… Google a au final lancé 4 nouveaux modèles de smartphones hier soir. Des modèles qui se démarquent essentiellement les uns des autres par leurs tailles d’écran, leur look arrière et leurs capacités photo. Tous partagent en revanche un même CPU, le Google Tensor G4 mais surtout une même capacité et volonté d’imposer les usages IA en mobilité avec un nouvel assistant dopé à l’IA Gemini.

Gemini devient l’assistant par défaut

Sur les Pixel 9, l’IA conversationnelle Gemini devient l’assistant vocal par défaut et préinstallé en appui sur le modèle compact « Gemini 1.5 Flash » pour une réactivité maximale. Gemini est désormais totalement intégré à l’expérience Android au point d’être même désormais capable de comprendre et analyser ce que vous faites, ce qui est affiché à l’écran voire le contenu d’une vidéo.

Gemini peut se lancer dans des discussions sur à peu près tous les sujets de la planète mais aussi livrer des prédictions météo, vous rappeler les tâches à faire ou la liste des courses, piloter Google Maps pour vous guider à destination, retrouver des emails intelligemment, trouver des vidéos pour résoudre votre problème, jouer de la musique et composer des playlists selon vos instructions, trouver des vols ou des hôtels, définir des alarmes, envoyer des messages, piloter vos IoT, résumer des textes, etc.

Et Gemini pour Android support 45 langues et sera disponible dans plus de 200 pays y compris l’Europe.

Rien de vraiment neuf donc mais une vraie intégration à Android et à votre contexte mobile. Mais l’éditeur avait aussi du neuf.

Un Gemini Live encore plus interactif mais pas pour tous

Google tient sa réponse à GPT-4o Advanced Voice Mode d’OpenAI. Pour converser en vocal avec un naturel assez bluffant avec l’IA, Google lance Gemini Live pour Android. Avec néanmoins deux bémols majeurs ! D’abord, pour bénéficier de Gemini Live, il est impératif de souscrire un abonnement Gemini Advance. Ensuite, l’assistant Live ne fonctionne qu’en Anglais et n’est pas prêt pour une diffusion en Europe.

Ça rend forcément cette innovation bien moins attractive pour l’instant pour les Français.

Un Pixel 9 plutôt complet

Mais revenons aux nouveaux modèles. L’entrée de gamme est un Pixel 9 doté de 12 Go de RAM qui partage avec ses grands frères des écrans plus solides Corning Victus 2 et plus lumineux ainsi qu’un nouveau capteur d’empreinte sous l’écran deux fois plus réactifs que celui des Pixel 8. L’autonomie est améliorée par la présence du nouveau processeur Tensor G4 donné 20% plus efficient que son prédécesseur.

Côté photo, on retrouve un capteur 50 MP (82°) ultra sensible avec Zoom Super Res x8 et un capteur 48 MP ultra grand angle (123°) auxquels s’ajoute un capteur frontal 42 MP. Les progrès ne sont pas tant à chercher du côté de l’optique que du côté des traitements IA embarqués. Un nouvel outil d’édition appelé Magic Editor utilise l’intelligence artificielle générative pour offrir des fonctionnalités avancées de retouche photo directement sur l’appareil. Outre des fonctions d’amélioration du cadrage, de retouche des portraits, d’amélioration du cliel, on retrouve un mode Night Sight boosté qui promet des panoramas nocturnes impressionnants. Plus original, la fonction « Add Me » permet de combiner deux photos (une que vous prenez, une prise par un convive pour vous permettre de figurer) pour s’assurer que tout un groupe sera bien sur la photo.

Son prix démarre à 899 Euros.

Un Pixel 9 Pro doué en photo

Le Pixel 9 Pro se distingue essentiellement du Pixel 9 par l’adjonction d’un appareil photo supplémentaire avec téléobjectif pour un zoom optique x5 en 48 MP. On le retrouve sur les deux autres modèles « Pro » (XL et Fold). Il embarque 16 Go de RAM (contre 12 pour le Pixel 9) et démarre à 256 Go de stockage.

L’adjonction de ce capteur photo supplémentaire s’accompagne de fonctionnalités IA photos et vidéos supplémentaires comme le « Zoom amélioré », la fonction « Night Sight » appliquée à la vidéo, ou encore la fonction Macro Vidéo.

Les prix démarrent à 1099 euros.

Un Pixel 9 Pro XL pour voir plus grand

Le XL se différencie du Pro par un écran 6,8 pouces contre 6,3 pour les Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Il embarque 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Sa batterie est portée à 5060 mAh (contre 4700 mAh pour les modèles 9 et 9 Pro).

Les prix démarrent à 1199 euros

Un Pixel 9 Pro Fold à écran pliable

Le Pixel 9 Pro Fold à écran pliable bénéficiera bien d’une distribution en France. Il se veut le plus fin des téléphones pliables du marché.

Il dispose de trouvailles ergonomiques profitant d’un écran déplié facilitant l’affichage de Gemini parallèlement aux autres applications mais aussi de fonctionnalités nouvelles comme la fonction photo ludique nommée « Made You Look » qui affiche des images amusantes sur l’écran externe pour capter l’attention des jeunes enfants, permettant ainsi de prendre la photo parfaite. Le Fold prend également en charge la prévisualisation sur double écran et les selfies avec la caméra arrière.

Les prix démarrent à 1899 euros!

On terminera par une dernière remarque : tous ces nouveaux smartphones restent livrés en Android 14, la version 15 n’étant pas encore finalisée. Mais ils pourront bien évidemment être mis à jour en Android 15 dès sa disponibilité.

