L’éditeur GoTo, autrefois dénommé LogMeIn, s’offre la solution MDM de Miradore afin d’intégrer la gestion de la mobilité dans sa solution de monitoring et prise de contrôle à distance GoTo Resolve.

En février dernier, LogMeIn faisait sa révolution en simplifiant son portfolio (et en le réorientant plus PME) mais surtout en changeant d’identité pour se nommer GoTo, reprenant ainsi le nom d’une marque acquise auprès de Citrix en 2016.

L’essentiel de son offre s’articule aujourd’hui autour de deux activités phares : la gestion des actifs IT avec la solution RMM (Remote Monitoring & Management) « GoTo Resolve » et une offre UcaaS/CcaaS (Unified Communication/Contact Center as a Service) avec « GoTo Connect ».

Dans le cadre de son offre RMM « GoTo Resolve » (désormais aussi déclinée en version MSP afin de concurrencer des solutions montantes comme Atera), l’éditeur cherchait à mieux intégrer la mobilité et la gestion des smartphones et tablettes.

Elle avait en début d’année trouvé en Miradore et sa solution MDM (Mobile Device Management) un partenaire de prédilection pour combler ses manques. GoTo vient de décider qu’il fallait aller encore plus loin alors que les terminaux Android, iOS et macOS représentent les deux tiers des systèmes dans le monde. L’éditeur annonce, cette fois, avoir conclu l’acquisition de Miradore pour un montant qui n’a pas été communiqué.

La solution MDM de Miradore va donc être prochainement fusionnée dans la solution RMM GoTo Resolve afin d’offrir aux MSP et aux entreprises la possibilité de gérer et prendre le contrôle à distance n’importe quel appareil, depuis n’importe quel endroit, par le biais d’une seule application.

« Nous sommes très heureux de franchir aujourd’hui une nouvelle étape dans l’intégration de l’excellente équipe de Miradore et de ses capacités de gestion des appareils mobiles dans le portefeuille de GoTo », affirme Paddy Srinivasan, CEO de GoTo. « Nos capacités de gestion des appareils mobiles améliorées grâce à cette acquisition, plus notre support des appareils de Windows, permettront à GoTo de fournir aux clients une véritable expérience de gestion informatique intégrée tout-en-un. »

