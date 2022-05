Spécialiste du Service Desk et du Business Desk depuis plus de 25 ans, Helpline compte 3200 collaborateurs dans le monde avec 14 sites en Europe dont 7 en France. L’ESN recrute plusieurs dizaines de techniques de support de proximité et de collaborateurs.

Cette campagne de grande ampleur s’inscrit notamment dans le cadre d’une nouvelle prestation remportée auprès d’un grand acteur du secteur de l’énergie. La prestation concerne le support de proximité de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise : support des environnements de travail, support des outils bureautique et collaboratifs, support des applications métiers, etc.

La prestation portera sur 12 sites client. Une cinquantaine de techniciens vont être ainsi recrutés par Helpline avec la volonté d’assurer une qualité de service de très haut niveau. Des Superviseurs de Production, des Delivery Managers, deux Business Leaders épaulés par un Change Manager et deux Knowledge Managers seront aussi recrutés.

La campagne de recrutement a déjà démarré et se clôturera à la fin mai.

Sont à pourvoir :

Ile-de-France : 18 postes Hauts-de-France : 1 poste Haute-Vienne : 1 poste Normandie : 11 postes Pays de la Loire : 2 postes Bourgogne Franche-Comté : 3 postes Auvergne Rhône-Alpes : 9 postes Occitanie : 15 postes



Au terme de la campagne de recrutement, les nouveaux collaborateurs participeront à un campus d’intégration et de formation pendant environ trois semaines.

Pour postuler : Helpline – Offres d’emploi