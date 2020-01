Selon l’étude mondiale « S’adapter ou disparaître : la nouvelle réalité d’un monde hyper numérisé » menée par le cabinet Vanson Bourne et commanditée par Teradata, 47% des entreprises sont persuadées qu’IA et humain vont coexister, chacun réalisant ses propres tâches. Pour l’heure, le chemin pris par les entreprises est loin d’illustrer cette vision, l’intelligence artificielle étant plutôt utilisée pour soulager l’humain des taches répétitives, rébarbatives ou encore fastidieuses. Elle vient donc plutôt renforcer les capacités de l’humain. De la même façon, l’essor de la cobotique – collaboration entre l’homme et le robot pour atteindre un objectif commun – met plutôt l’accent sur les interactions entre l’IA et l’homme plus qu’elle ne souligne une coexistence.

Quoiqu’il en soit, l’étude dresse également un état des lieux de la maturité des entreprises dans le domaine de l’IA et il semblerait que 68% d’entre elles ont déjà commencé à réaliser des tests, 30% ayant même dépassé le stade du pilote. Ces mêmes entreprises font état de plusieurs freins : le manque de financement (43%), l’assurance que les projets répondent aux besoins de l’organisation (43%) mais aussi le manque de compétences en interne (40%). Mais étrangement, ces obstacles pourraient être dépassés selon les responsables interrogés par des investissement en sécurité (58%), en infrastructure IT (54%) et en analytique (46%), les compétences n’arrivant finalement qu’en sixième position.

Résultat, selon Stéphane Rion, Senior Deep Learning Scientist chez Teradata, la perception que les entreprises ont de l’IA a changé : « Les entreprises perçoivent cette technologie davantage comme une opportunité pour optimiser leurs capacités et leurs forces, que comme une menace. Au niveau mondial, elles ne sont plus que 6% à penser que l’IA remplacera les humains pour la plupart des tâches de l’entreprise, contre 21% en 2017. Cette évolution positive explique en grande partie l’engouement général pour l’IA et les nombreux projets en place chez les entreprises du monde entier. »