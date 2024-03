Tant mieux s’il pleut… Cela vous donne une bonne excuse pour vous calfeutrer et regarder le nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT avec au sommaire cette semaine, la fin d’Android sous Windows 11, les frais d’egress, les 5 ans du RGPD, les RSSI aux JO, et des DSI qui portent le numérique responsable à l’heure des élections européennes.

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo au sommaire plutôt éclectique. Pour ce tour de l’actualité IT, nos animateurs Guy Hervier et Jean-François Le Nilias se sont intéressés à un manifeste des associations de DSI européennes qui donnent quelques grandes lignes directrices que nos futurs députés européens devront suivre pour un numérique européen plus souverain, plus éthique et plus responsable, alors que les élections européennes approchent.

Ils évoquent également l’une des conséquences immédiates de l’entrée en vigueur du « Data Act » européen qui a encouragé Google mais aussi cette semaine AWS à supprimer les frais de sortie de leur Cloud aux clients qui veulent aller voir ailleurs. Une suppression pas si spectaculaire que ça et bien évidemment sous conditions… De règlements européens, il en est aussi question dans notre carton rouge de la semaine, alors qu’Apple met toute la mauvaise volonté possible pour éviter de se conformer à l’esprit du DMA et vient de se voir infliger l’une des 3 plus grosses amendes de l’histoire de l’UE avec 1,8 milliard d’euros pour abus de position dominante dans l’univers de la musique numérique !

La cybersécurité tient une place importante dans cette édition d’InfoNews Hebdo. D’une part nos animateurs se livrent à un petit état des lieux du RGPD, 5 ans après son entrée en applications. Ils reviennent aussi sur la grosse pression à laquelle sont désormais soumis les RSSI en raison des Jeux olympiques Paris 2024. Enfin, ils évoquent l’un des importants rachats de la semaine, celui du spécialiste français de la protection des emails, Vade, récupéré par le groupe allemand Hornetsecurity, grand spécialiste de la protection et de la conformité de Microsoft 365.

Enfin, ils évoquent les changements de stratégie de Microsoft qui abandonne le support d’Android dans Windows 11 pour mieux concentrer ses efforts sur les PWA et l’IA.

     

EN BREF

Plus de compatibilité Android pour Windows 11

>> Microsoft abandonne la compatibilité Android de Windows 11

Frais de sortie : AWS après Google

>> Vers la fin des frais de rapatriement du cloud ? Not so fast, my dear client…

RGPD : 5 ans après

>> Focus sur le recours en réparation offert par le RGPD

Les RSSI sous pression avant les J.O.

>> Stress dans l’IT : Des RSSI toujours sous pression

Vade Secure racheté par Hornetsecurity

>> Vade rejoint le groupe Hornetsecurity

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Manifeste des DSI pour les élections européennes

>> Les DSI prônent un numérique plus responsable à l’occasion des élections européennes

RENDEZ-VOUS

La Matinale IT for Business sur l’IA générative – Le Jeudi 21 Mars en Live

>> Les Matinales IT For Business – L’IA générative adaptée aux métiers : quels premiers bilans ? (itforbusinesslesmatinales.fr)

CARTON ROUGE

Amende record pour Apple à l’heure du DMA

>> Apple : des MacBook Air en M3 et 1,8 milliard d’euros d’amende !

>> DMA : Quand l’Europe améliore les pratiques des géants américains