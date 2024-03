Retrouvez l’essentiel de l’actualité IT de la semaine dans cet épisode très particulier d’InfoNews Hebdo, enregistré depuis le Forum InCyber 2024. Au sommaire de l’émission, un compte rendu du FIC 2024, la solution cyber de Docaposte, le CISPE s’en prend à Broadcom, les Surface AI-PC, Canva rachete Affinity…

Un InfoNews Hebdo particulier pour célébrer une semaine centrée sur la cybersécurité et le Forum InCyber 2024 qui a monopolisé nos équipes pendant 3 jours.

Inhabituel par le lieu déjà puisque l’émission est enregistrée directement sur le Forum InCyber 2024 depuis notre plateau TV mobile qui fût durant trois jours le lieu d’échanges et interviews en direct. Les replays de nos émissions sont d’ailleurs disponibles sur le site et notre chaîne YouTube.

Inhabituel aussi par ses animateurs puisque Jean-François Le Nilias est exceptionnellement rejoint par notre journaliste Loïc Duval pour commenter l’actualité d’une semaine bien évidemment marquée par cet évènement phare de la cybersécurité en Europe que constitue le Forum InCyber (ex-FIC) mais aussi par le lancement d’une offre cybersécurité très complète chez Docaposte pensée pour les PME, les petites collectivités et les hôpitaux.

Mais ce n’est évidemment la seule actualité IT de la semaine et nos animateurs reviennent aussi sur la définition officielle des AI-PC dévoilée par Intel et la sortie des deux premiers AI PC de Microsoft, dédiés aux entreprises : La Surface Pro 10 Business et le Surface Laptop 6 Business.

Nos animateurs reviennent également sur la violente attaque du CISPE contre Broadcom et ses pratiques commerciales depuis le rachat de VMware. Selon le CISPE, ces pratiques mettent, à court terme, en grand danger les acteurs européens du Cloud.

Ils évoquent également les rachats de Serif par Canva et de l’allemand Infodas par Airbus, ainsi que la sortie d’un petit guide très instructif de l’ANFR qui illustre parfaitement le rôle du gardien des ondes français et ses actions au quotidien.

Ils évoquent également le prochain AWS Summit à Paris et une anecdote insolite autour de la boîte de dialogue qui contrôle le formatage sous Windows.

     

En Bref :

Des AI PC Surface « Business » en attendant du neuf le 28 mai

Le CISPE accuse Broadcom de rançonner le secteur des opérateurs Cloud

Docaposte lance une plateforme de cyber-sécurisation complète et accessible

Brouillages d’ondes : 25 missions menées par l’ANFR

La Page Eco :

Canva rachète Affinity

Désintéressé d’Atos, Airbus s’offre l’Allemand Infodas

Le Dossier :

Ce qu’il faut retenir du Forum InCyber/FIC 2024

Le Rendez-Vous :

AWS Summit Paris, le 3 Avril à Paris

Insolite

La boîte de formatage Windows est en Bêta depuis 30 ans!