Le Forum InCyber (ex-FIC) 2024 fermera ses portes aujourd’hui, après trois journées très animés autour de la cybersécurité, des risques d’une année très particulière, et de débats autour de l’IA et de la confiance numérique… Bienvenue dans notre grande émission en direct du Forum InCyber, Jour 3.

Exposants, experts, hackers, étudiants, startups, éditeurs, RSSI et responsables informatiques vont encore une fois échanger sur le Forum InCyber 2024 et sur notre plateau TV pour un troisième Live en trois jours. Une troisième journée centrée sur quelques grandes annonces mais surtout sur l’innovation des startups de la cybersécurité.

Nous recevrons notamment Guillaume Poupard, DGA de Docaposte mais aussi ex-directeur de l’ANSSI dont la parole publique s’est faite rare depuis qu’il a quitté cette fonction. Ce sera l’occasion de revenir avec lui sur la nouvelle offre Cybersécurité « clés en main » de Docaposte qui réunit le meilleur des solutions françaises pour protéger PME, collectivités locales et établissements de santé. L’occasion aussi d’explorer avec lui le 1er baromètre de la cybersécurité de Docaposte et Cyblex Consulting.

Autre personnalité, Patrick Blum, Délégué Général de l’AFCDP (Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel), reviendra avec nous sur les enjeux de mise en conformité liés au très controversé AI Act européen.

L’IA et la gouvernance de la donnée ainsi que leur rôle dans la cybersécurité des entreprises seront encore au cœur d’une discussion avec Fanny Doukhan, Country Manager France chez Splunk.

Nous recevrons également Emmanuel Carjat, Directeur Général d’AntemetA, pour discuter de l’ouverture de son agence à Lille et de l’importance de se rapprocher de ses clients pour faire face aux enjeux actuels ainsi qu’Hervé Liotaud, VP Southern Europe d’Illumio, pour évoquer l’approche Zero Trust et comment atteindre la résilience à l’ère NIS2 sans forcément se focaliser sur la conformité.

Cette émission sera surtout centrée sur les startups avec Stéphanie Ledoux, CEO et co-fondatrice d’Alcyconie, start-up française spécialisée dans la cyber-résilience et la préparation à la gestion de crise cyber, mais aussi les fondateurs des 5 startups lauréates des Prix Startup 2024 du Forum InCyber : Snowpack, DuoKey, Saporo, iDakto et Reversense.

Enfin, nous clôturerons cette 16ème édition du FIC (Forum InCyber) en compagnie de son co-fondateur, le général Marc Watin-Augouard.

Retrouvez-nous ci-dessous en direct Live dès 11H00 :

Le Sommaire de la Grosse Cyber Emission Forum InCyber Jour 3:

( 11:05 ) Guillaume Poupard, DGA de Docaposte ( 11:25 ) Fanny Doukhan, Country Manager France chez Splunk ( 11:35 ) Emmanuel Carjat, Directeur Général d'AntemetA et Hervé Liotaud, VP Southern Europe chez Illumio ( 11:45 ) Stéphanie Ledoux, CEO et co-fondatrice d'Alcyconie ( 11:55 ) Patrick Blum, Délégué Général de l'AFCDP ( 12:20 ) Olivier Morel, co-fondateur de Snowpack ( 12:25 ) Nagib Aouini, co-fondateur de DuoKey ( 12:30 ) Olivier Eyries, co-fondateur de Saporo ( 12:35 ) Yann Bouan, co-fondateur d'iDAKTO ( 12:40 ) Georges-Bastien MICHEL, co-fondateur de Reversense ( 13:05 ) Le Général Marc Watin-Augouard, co-fondateur du FIC