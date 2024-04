Au sommaire de ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, Zoom se cherche un second souffle dans la Workplace, Microsoft gonfle les tarifs de Dynamics 365, l’IA code à la place des Dev, l’EUCS fait enrager, Planisware entre en bourse et McKinsey invite les Européens à plus d’audace dans le cloud.

Comme tous les vendredis, retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui déchiffrent pour vous l’essentiel de l’actualité IT de la semaine écoulée. Au sommaire de cette émission, ils reviennent sur l’annonce de Zoom Workplace, le nouveau nom de Zoom Desktop, qui démontre une volonté de l’éditeur de s’implanter dans l’univers de la collaboration d’entreprise au-delà de la Visio.

Sujet qui va fâcher bien des DSI, Microsoft annonce une augmentation jusqu’à 17% des tarifs de sa suite ERP/CRM « Dynamics 365 »… Après le coup de l’IA, le coût de l’IA ?

Autre sujet qui fâche : L’EUCS qui doit remplacer SecNumCloud au niveau européen déchaîne les passions alors que l’Europe est sur le point de tracer un trait sur ce qui fait la force de SecNumCloud : imposer des acteurs européens. Ou quand l’Europe perd son bon sens…

Selon Gartner, il n’y aura bientôt plus de « développeurs » sans « IA d’assistance ». . Les outils génératifs d’IA sont en train de transformer le métier de développeur, permettant non seulement d’améliorer le code mais aussi de changer fondamentalement la manière dont les développeurs travaillent.

Du côté financier, Salesforce envisage d’acquérir Informatica pour 11 milliards de dollars, et l’introduction en bourse de Planisware, un éditeur de logiciels français, marque les esprits avec une valorisation d’un milliard d’euros.

Enfin, le dossier de la semaine est consacré au nouveau rapport McKinsey qui estime que les entreprises européennes manquent encore de maturité dans le Cloud et sont vraiment peu douées pour en tirer de la valeur.

Et on termine l’émission par un petit clin d’œil à Telegram qui vient de dépasser les 900 millions d’utilisateurs.

EN BREF

De Zoom à Zoom Workplace

Tarifs dynamiques pour Microsoft Dynamics

Montée en puissance de l’IA pour le codage

Le Cigref monte au créneau contre l’EUCS

Introduction en bourse réussie pour Planisware

LE DOSSIER

McKinsey se penche sur le cloud européen

RENDEZ-VOUS

EuroCloud NextVM : Quelles alternatives à VMware ? – Le Mercredi 22 Mai à Paris

INSOLITE

Telegram vers le milliard