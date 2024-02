Petit tour de l’actualité IT en vidéo avec votre émission InfoNews Hebdo qui évoque cette semaine une France aux couleurs de l’IA, de l’IA dans Notepad et les serveurs Cisco, le rachat partiel de Veritas par Cohesity et bien d’autres choses encore…

Qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige, Vendredi c’est jour d’InfoNews Hebdo… Oui, et ceci même quand l’un de nos animateurs se trouvent à l’autre bout de la planète! Magie de la technologie, Guy Hervier aux USA et Jean-François Le Nilias en France se retrouvent sur un même plateau, leur plateau, pour nous déchiffrer comme chaque semaine l’actualité IT du moment.

Cette semaine nous allons bien-sûr parler d’IA et de sa capacité à s’insérer absolument n’importe où que ce soit au cœur des nouveaux serveurs de commodité proposés par Cisco ou au cœur du plus basique des outils Windows, l’inénarrable Notepad (le Bloc-Notes).

Le sujet est d’autant plus intéressant que la France est particulièrement bien placée sur le sujet avec sa ribambelle de startups, sa Station F, et ses nombreux labos de recherche ouverts dans l’hexagone par les plus grandes entreprises, à commencer par les GAFAM !

Mais évidemment, l’IT ce n’est pas que l’IA. Cet InfoNews Hebdo revient aussi sur les cyberattaques récentes contre nos organisations, sur le rachat d’une grosse partie de Veritas par Cohesity, sur la grogne de l’USF et sur Broadcom qui n’en finit plus de casser VMware en mille morceaux.

