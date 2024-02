C’est la surprise de la semaine. Cohesity annonce l’acquisition pour 7 milliards de dollars des activités « Data Protection » de Veritas qui comprend notamment NetBackup et Alta Data. Une acquisition qui sonne comme une fusion mais aussi une consolidation majeure dans l’univers du Backup.

Cohesity est un de ces acteurs qui ont totalement réinventé le stockage secondaire et la sauvegarde avec une approche centrée sur la valorisation des données sur stockage secondaire. Fondée en 2013 et largement financée par Softbank, la scale-up est reconnue comme un leader dans les quatre derniers « Magic Quadrant » du Gartner « sur les solutions logicielles de sauvegarde et restauration ».

Reste que l’annonce de la semaine a surpris plus d’un observateur. Cohesity a signé un accord avec le fonds Carlyle en vue d’acquérir les activités « protection de données » de Veritas pour la somme de 7 milliards de dollars en capitaux propres (pour 3 milliards) et rachat de dettes.

Reste à savoir exactement ce que contient le package « protection de données » qui tombe dans l’escarcelle de Cohesity. Le communiqué de presse de l’éditeur n’est pas très clair mais laisse sous-entendre que les solutions Netbackup et la plateforme cloud Alta passeront bien sous pavillon Cohesity.

En revanche, la solution orientée PME « Backup Exec » ainsi que les solutions « Data Compliance » et « InfoScale » ne font pas partie du deal. Elles seront désormais regroupées au sein d’une nouvelle entité « DataCo » avec probablement l’intention de mettre cette structure en vente également.

Une fois l’acquisition approuvée par les autorités règlementaires et réalisée, Cohesity devrait afficher un CA annuel de 1,3 milliard de dollars mais aussi compter 10.000 entreprises clientes et plus de 3000 partenaires. De quoi lui permettre de changer d’échelle et de s’afficher comme un concurrent encore plus dangereux pour Veeam et Rubrik, alors que les deux entreprises envisagent chacune une entrée en bourse (IPO).

Reste que cette acquisition ne sera pas facile à gérer pour Cohesity. Il n’est jamais simple d’intégrer et consolider deux portfolios dont les fonctionnalités sont à ce point similaires et se chevauchent. Reste que l’annonce est importante parce qu’elle marque une première consolidation majeure sur un marché de la sauvegarde non seulement très concurrentiel mais aussi très fragmenté (Arcserve, Asigra, AWS, Commvault, Dell, Druva, HPE Zerto, HYCU, IBM, Microsoft, Rubrik, Veeam…).

