Résultat d’un partenariat entre IBM et Cohesity, la nouvelle application IBM Storage Defender cherche à améliorer la résilience des données critiques, notamment dans les environnements hybrides.

IBM et Cohesity ont annoncé la future disponibilité d’une solution commune censée améliorer la résilience des données en particulier dans des environnements de cloud hybride. Baptisée IBM Storage Defender, cette suite combine divers outils de Big Blue (à savoir Storage Protect, Storage FlashSystem, Storage Fusion) à Cohesity DataProtect.

Storage Defender est une suite de protection de données d’un nouveau genre qui IBM qui veut rassembler des produits IBM à des technologies tierces. Et Cohesity est l’un des premiers partenaires choisi par IBM pour cette nouvelle offre « as a service » offrant une interface unique, des automatisations basées sur des politiques SLA et capable de combiner stockage physique et stockage cloud.

« Les solutions de protection des données comme IBM Storage Defender sont conçues pour assurer la diversité de déploiement, la virtualisation, la conteneurisation et le libre-service, a déclaré Phil Goodwin, Vice-Président de la Recherche chez IDC. Les compétences combinées d’IBM et Cohesity permettent de construire une base solide pour réduire la fragmentation des données, maximiser leur disponibilité et améliorer la résilience des entreprises dans les environnements cloud hybrides ».

IBM Storage Defender unifie la surveillance des plateformes de stockage pour faciliter la protection des données contre les rançongiciels, les erreurs des utilisateurs ou la malveillance. La solution met largement à contribution l’IA dans cette tâche de surveillance. Elle comprend également un coffre-fort cyber et des « clean rooms » (hérités de Cohesity), en d’autres mots des espaces isolés et sécurisés pour restaurer les données critiques en évitant de réintroduire menaces et vulnérabilités.

Pour ce faire, IBM utilise sa solution Storage FlashSystem Safeguarded Copy, chargée de créer un « air gap » logique, en d’autres mots une isolation de tout accès en ligne aux dernières données sauvegardées.

Pour justifier cette solution, IBM met également en avant une énième étude « démontrant » que les coûts consécutifs aux violations de données sont moins élevées pour les entreprises dotées d’outils de ce type et ayant opté pour le cloud hybride. Storage Defender devrait être disponible dans le courant du deuxième semestre de 2023, avec dans un premier temps IBM Storage Protect et Cohesity DataProtect.

A terme, IBM Storage Defender combinera les différents modules suivants :

– IBM Storage Protect (anciennement IBM Spectrum Protect) : Assure la résilience des données pour les serveurs physiques de fichiers, les environnements virtuels et un large éventail d’applications (y compris les workloards en SaaS).

– IBM Storage FlashSystem : Plateforme de stockage hybride, all-flash et cyber-résiliente pour les workloads.

– IBM Storage Fusion : Stockage natif en conteneur et orchestration des données pour Red Hat OpenShift pour les applications de nouvelle génération.

– Cohesity DataProtect : Assure une protection complète dans des environnements multi-cloud. Conçu pour que les clients puissent restaurer instantanément leurs données dans tous les environnements. Ils peuvent stocker des copies de leurs données sur des serveurs on-prem, hors site ou dans le cloud.

« Se protéger contre les rançongiciels ou toutes autres formes de logiciels malveillants nécessite une approche par couche dans la stratégie de résilience d’une entreprise. Cela implique la détection précoce d’une faille, l’automatisation de la protection et la récupération rapide », explique Denis Kennelly, directeur général d’IBM Storage pour expliquer l’approche d’IBM. « Le paysage de la menace étant de plus en plus sophistiqué, il est essentiel aujourd’hui que les collaborateurs et les équipes travaillent main dans la main. Lors de notre étude du marché, nous avons été impressionnés par la solution et l’équipe de Cohesity, qui se distingue par son évolutivité, sa simplicité et sa sécurité. L’ajout de nos technologies devrait permettre d’accroitre la cyber-résilience de nos clients. Face à l’augmentation du nombre d’attaques, la préparation est un élément clé. »