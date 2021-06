Kubernetes, multicloud, RGPD, ransomwares… autant de technologies et de risques qui imposent de repenser la sauvegarde. Pour discuter de ces défis, Jean-Pierre Boushira, DG de Veritas Francce, est l’invité de la semaine alors que son entreprise a cette année renouvelé l’ensemble de sa gamme d’appliances.

Née en 1983, Veritas est l’un des plus anciens acteurs du marché de la protection de données particulièrement connu pour ses solutions Backup Exec ou NetBackup. L’entreprise a connu plusieurs vies avec son rachat en 2004 par Symantec, puis un retour à l’indépendance en 2016.

Jean Pierre Boushira, VP Europe du Sud, Benelux et pays nordiques de Veritas est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Avec lui, il revient sur les 3 ans du RGPD, sur le fléau du ransomware (NetBackup intègre un mécanisme d’immutabilité), sur la transformation des infrastructures avec Kubernetes et son impact sur les sauvegardes, etc. Il explique également les atouts de nouvelles solutions plus flexibles comme FlexScale.