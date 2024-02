Rien n’arrête l’actualité IT… Rien n’empêche InfoNews Hebdo de la déchiffrer… Au sommaire cette semaine, le rapport du Cigref sur les métavers, l’opération Cronos contre LockBit, une suite collaborative souveraine chez Jalios et l’époustouflante IA Sora…

Des milliers de kilomètres les séparent… Pourtant nos présentateurs vedettes sont bien fidèle au poste de ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT et Télécom.

Cette semaine, l’actualité a bien évidemment été marquée par une victoire des « Good Guys » de la cybersécurité face aux cyber-vilains. Elles sont peu nombreuses ces victoires mais celle-ci met fin (au moins temporairement) aux agissements de l’un des pires gangs et l’un des pires ransomwares : LockBit.

Il n’y a bien sûr pas que la cybersécurité qui occupe l’actualité. L’IA est toujours aussi présente avec d’abord une IA qui en met vraiment plein la vue, le fameux modèle SORA d’OpenAI qui est à la vidéo ce que Dall-E est à l’image fixe. Et puis il y a aussi des IA moins spectaculaires mais encore plus utiles au quotidien de tous comme celle qu’Adobe vient d’intégrer à Acrobat PDF.

Nos animateurs reviennent aussi sur la nouvelle initiative de Jalios pour proposer une vraie solution de bureautique collaborative complète et souveraine, s’appuyant sur du SecNumCloud ainsi que sur l’annonce majeure d’Intel qui splitte ses activités en deux entités distinctes afin de faire d’Intel Foundry un vrai concurrent de TSMC.

Enfin, Guy Hervier a épluché l’instructif nouveau rapport du Cigref sur les multivers et nous en dévoile les grands axes.

Bienvenue dans InfoNews Hebdo…

     

EN BREF

Jalios Open Suite = Jalios + Bluemind + OnlyOffice

Open AI : Sora et moteur de recherche AI

Adobe : l’IA appliquée aux PDF

Lockbit décapité ?

Intel se scinde en deux

LE DOSSIER

Le Cigref se penche sur les métavers

RENDEZ-VOUS

Mobile World Congress à Barcelone

>> MWC – The Largest And Most Influential connectivity event…

INSOLITE

Oracle à Birmingham : vers la poubelle ?