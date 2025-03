Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo où vous découvrirez les revenus attendus en 2025 par OpenAI et l’avance qu’a la startup sur ses concurrents américains et européens en termes de résultats financiers, une initiative tout à fait non officielle d’un Linux Souverain nommé « EU OS », Broadcom qui en remet une couche, Outscale qui adopte Kubernetes avec une nouvelle offre managée, et un Microsoft qui aimerait bien plus d’adoption de son Copilot dans les entreprises…

InfoNews Hebdo, c’est votr émission hebdomadaire consacrée aux actualités marquantes dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. Le sommaire de cette semaine met une nouvelle fois en lumière plusieurs thèmes devenus critiques dans l’agenda actuel des DSI.

La souveraineté numérique prend une place prépondérante dans nos discussions alors que les tensions géopolitiques s’intensifient et que les entreprises européennes cherchent à réduire leur dépendance aux technologies étrangères. Des initiatives comme EU-OS et Outscale Kubernetes Service témoignent de cette volonté d’indépendance technologique.

L’intelligence artificielle continue de transformer le paysage numérique avec des acteurs comme Microsoft qui intensifient leurs efforts pour convaincre les entreprises d’adopter leurs solutions Copilot. Pendant ce temps, OpenAI affiche une croissance exceptionnelle, illustrant l’impact économique significatif de ces technologies.

Côté dépenses IT, la saga Broadcom-VMware se poursuit avec de nouvelles conditions tarifaires qui inquiètent les clients, tandis que le débat sur les pratiques commerciales d’HP concernant ses cartouches d’encre soulève des questions sur les modèles économiques des géants de la tech.

En Bref

Microsoft accélère le déploiement de Copilot en entreprise

Microsoft a organisé son « EI Tour » à Paris, pour vendre son Copilot aux DSI en multipliant les témoignages d’entreprises comme La Poste, Generali et Score qui démontrent tous l’importance d’une formation préalable des collaborateurs.

Broadcom poursuit sa stratégie tarifaire agressive pour VMware

Broadcom impose de nouvelles exigences tarifaires aux utilisateurs de VMware. Le minimum par ligne de commande passe de 16 cœurs à 72 cœurs, ce qui impacte significativement les petites installations. De plus, les clients qui ne renouvellent pas leur licence à temps devront payer un supplément de 20%. Et Broadcom poursuit ses actions en justice, avec une nouvelle plainte contre Siemens pour violation présumée de licence.

Outscale lance OKS, un service Kubernetes souverain et SecNumCloud

Outscale, filiale d’Atos System, propose sa propre déclinaison d’un service Kubernetes managé appelée OKS (Outscale Kubernetes as a Service). Conforme au label SecNumCloud, ce service est principalement dédiée aux applications d’intelligence artificielle et de machine learning.

HP continue de verrouiller ses imprimantes malgré un recours collectif

HP a remporté un recours collectif lancé il y a quatre ans par deux entreprises qui contestaient la pratique du fabricant consistant à imposer l’utilisation exclusive de cartouches HP via un firmware qualifié de « malware » par les plaignants.

OpenAI prévoit 12,7 milliards $ de revenus en 2025

L’IA, ça peut rapporter gros. Bloomberg a révélé le rapport d’activité d’OpenAI, qui prévoit un chiffre d’affaires entre 12 et 13 milliards de dollars pour 2025, deux ans après le lancement de ChatGPT.

Le dossier de la semaine :

EU OS, un Linux vraiment européen et souverain ?

Une initiative de volontaires et de geeks vient de jeter les bases d’une nouvelle distribution Linux « EU OS », un système d’exploitation européen souverain qui vise principalement le secteur public et propose une approche par couche, permettant une personnalisation par pays et par secteur économique.

Rendez-Vous :

Matinales IT for Business – Comment exploiter la puissance des données? (9 avril)

Le 9 avril à 9h30, IT for Business organisera une matinale en ligne dédiée à la gestion et l’exploitation des données, avec des témoignages d’entreprises comme TF1 et AXA, et la participation de fournisseurs comme Salesforce, Google Cloud et Criteo.

Coup de gueule :

Contrat Microsoft et Polytechnique : le collectif #Fab8 s’insurge

Un collectif d’entreprises françaises (Exoplatform, Jalios, Jamespot, Netframe, Talkspirit, Waller, Ouimi et Xweekly) a exprimé sa « sidération » face à la signature d’un contrat de 150 millions d’euros entre l’École Polytechnique et Microsoft, apparemment sans appel d’offres en bonne et due forme.

