Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InformatiqueNews Hebdo, avec au sommaire cette semaine les annonces IA d’OpenAI, les alternatives à VMware, le rachat surprise de DataStax par IBM et l’arrivée du très attendu « Alexa+ », la version d’Alexa dopée à l’IA générative!

L’un est à Paris, l’autre aux Etats-Unis. Mais nos deux présentateurs vedettes sont bien présents au rendez-vous d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT de la semaine.

Dans ce numéro rendu possible par les miracles de la technologie, Jean-François Le Nilias et Guy Hervier reviennent notamment sur la sortie d’Alexa+, la nouvelle version du célèbre assistant vocal d’Amazon qui est désormais animé par les IA génératives. Et Amazon a bien des ambitions pour ce nouvel assistant qui avec ses capacités agentiques avancées vient marcher ouvertement sur les platebandes de ChatGPT, Le Chat ou Gemini.

Toujours sur les sujets IA, nos animateurs reviennent également sur le rachat de DataStax par IBM et sur les dernières annonces d’OpenAI.

Dans un thème bien différent, les conséquences du rachat de VMware par Broadcom continuent d’agiter la sphère IT et surtout aiguise l’appétit des concurrents. Guy Hervier a épluché deux nouvelles offres alternatives et nous en livre les détails.

Enfin, nos commentateurs se penchent sur la nouvelle directive européenne DEE (Directive sur l’efficacité énergétique) qui va s’appliquer aux data centers de plus de 500 kilowatts. Une directive qui pourrait bien vous faire un peu plus préférer le cloud que le on-premise!



Microsoft pousse toujours plus Windows 11

Microsoft accentue la pression sur les utilisateurs pour migrer vers Windows 11. Mais en acquérant un nouveau matériel. Microsoft a en effet encore durci ses exigences matérielles, imposant désormais des processeurs Intel de 11ème génération (sortis en 2020) comme minimum requis.

Alexa+, la GenAI d’Amazon

Amazon a récemment dévoilé Alexa+, sa nouvelle intelligence artificielle générative, visant à offrir des interactions vocales plus naturelles et contextuelles aux utilisateurs.

Alternatives à VMware

Face à la domination de VMware dans le domaine de la virtualisation, de nouvelles solutions émergent, offrant des alternatives compétitives pour les entreprises en quête de diversification technologique. Parmi elles, la nouvelle solution VM Essential de HPE et une solution française signée Vates Tech et dénommée Vates VMS.

400 millions d’utilisateurs pour ChatGPT

ChatGPT, le modèle de langage développé par OpenAI, a franchi la barre des 400 millions d’utilisateurs mensuels, confirmant son adoption massive et son impact croissant dans le domaine de l’intelligence artificielle.

IBM rachète DataStax

IBM a annoncé l’acquisition de DataStax, renforçant ainsi son portefeuille de solutions de gestion de données et son engagement envers les technologies open source.

Directive européenne DEE pour les data centers

Une nouvelle directive européenne (DEE – Directive sur l’efficacité énergétique) va s’appliquer aux data centers de plus de 500 kilowatts. Ces derniers devront collecter et fournir des informations détaillées sur leur efficacité énergétique (consommation d’énergie, d’eau, nombre de serveurs, PUE, etc.) à la Commission européenne d’ici mai 2025. Les data centers dépassant 1 megawatt devront également réutiliser la chaleur qu’ils dissipent (pour chauffer des bureaux ou d’autres installations). Cette réglementation représente une contrainte supplémentaire pour les entreprises gérant leurs propres data centers, ce qui pourrait accélérer la migration vers des hébergeurs spécialisés ou vers le cloud.

Meet’Up IDF recrute

Meet’Up IDF, le réseau professionnel en Île-de-France, lance une campagne de recrutement pour attirer de nouveaux talents et dynamiser l’écosystème technologique régional.

Faire fonctionner Windows 11 comme Windows 10

Pour les utilisateurs nostalgiques de Windows 10, des astuces et configurations permettent d’adapter l’interface de Windows 11 afin de retrouver une expérience familière.