InfoNews Hebdo c’est votre rendez-vous vidéo du vendredi avec l’actualité IT. Cette semaine on parle de Cloud et d’IA avec les annonces d’AWS, d’OVHcloud, de BrainCube, de l’Europe mais aussi cybersécurité avec un rapport sur le burnout des RSSI…

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont comme il se doit aux commandes de ce nouvel épisode qui vient clôturer une semaine riche en annonces notamment du côté du Cloud.

En effet, NumSpot, OVHCloud et bien sûr AWS tenaient des conférences cette semaine. AWS a montré comment il comptait faire son retard dans l’univers de l’IA générative. OVHcloud a affiché ses ambitions avec notamment plein de nouveaux services et la volonté d’ouvrer 150 mini datacenters dans le monde. NumSpot a dévoilé sa roadmap alors que l’Europe prépare sa version du règlement « SecNumCloud » français avec des critères qui ne vont pas vers un assouplissement.

Nos animateurs reviennent aussi sur deux études. Celle du Gartner qui considère qu’en 2028 les entreprises seront nécessairement dans le cloud et celle du CESIN qui s’inquiète du stress croissant qui pèse sur les épaules de DSI souvent désignés en bouc-émissaires.

EN BREF

00:40 – Processeurs et IA à re:Invent d’AWS

05:35 – OVHCloud passe la vitesse supérieure

07:50 – Le cloud une nécessité en 2028 pour Gartner

10:30 – Rapport du CESIN sur la résilience des RSSI

14:20 – Braincube, une pépite française dans l’IoT

LE DOSSIER

16:20 – Le « SecNumCloud » européen durcit les critères

LE RENDEZ-VOUS

19:20 – GreenIT aux matinales IT4B

Pour s’inscrire : Green IT, passer à la mise en oeuvre pratique

L’INSOLITE DE LA SEMAINE

21:05 – Elisabeth Borne interdit Whatsapp à ses ministres