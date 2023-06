Comme chaque Vendredi, voici venir l’heure de votre rendez-vous vidéo avec l’actualité IT. Au sommaire de ce numéro d’InfoNews Hebdo, les envies de Windows dans le Cloud de Microsoft, les rachats d’Apptio et MosaicML, l’extension de Cloud Temple et la restriction de RHEL…

Bienvenue dans InfoNews Hebdo, votre émission qui déchiffre l’actualité IT au travers du regard bien informé de Guy Hervier et Jean François Le Nilias.

Cette semaine, ils reviennent sur quelques rumeurs et annonces fortes à commencer par le rachat du pionnier de la FinOps Apptio par IBM et celui d’un pionnier des IA Génératives, MosaicML par Databricks.

Ils évoquent l’extension des infrastructures de Cloud Temple l’un des très rares fournisseurs de cloud officiellement estampillé SecNumCloud.

Ils reviennent aussi sur les envies de Red Hat de restreindre l’accès au code source de RHEL mais aussi sur celles de Microsoft qui verrait bien Windows se déporter de plus en plus sur le Cloud avec une ouverture à tous les usages de Windows 365.

Enfin ils reviennent sur l’activité à nouveau agitée des éditeurs pour faire respecter leurs totalement illisibles et incompréhensibles licences ainsi que sur la nouvelle étude Numeum autour du Boom du numérique.

Bienvenue dans InfoNews Hebdo

     

00:40 – Un Cloud PC sur chaque bureau

05:15 – Red Hat restreint l’accès au code RHEL

08:10 – Cloud Temple ouvre une nouvelle région

11:00 – Les éditeurs s’activent sur l’audit des licences

15:40 – IBM rachète Apptio

19:00 – Databricks rachète MosaicML

20:30 – Le boom du secteur numérique

24:45 – Résumé du Google Cloud Summit

30:10 – Le prix unique du livre revisité par Amazon

