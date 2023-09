InfoNews Hebdo, votre rendez-vous vidéo hebdomadaire avec l’actualité IT est de retour avec au menu de l’iPhone, de la cyber-assurance, de la bande, du serverless, de l’ARM et un procès Google historique.

C’est parti pour une nouvelle saison ! InformatiqueNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT est de retour avec toujours le même duo gagnant aux commandes. Revitaminés par les vacances, Guy Hervier et Jean-François le Nilias reviennent sur les temps forts de ces derniers jours.

A commencer bien sûr par la conférence Apple et l’annonce des iPhone 15 qui passent tous en USB-C mais ne sont pas égaux face aux capacités de cette norme. Un soupçon de mesquinerie chez Apple ?

Ils analysent également l’annonce d’IBM qui parallèlement à ses développements LTO continue aussi d’explorer d’autres pistes et lance une bande de 150 To utiles !

Autre analyse, celle de la montée en force du serverless qui impose peu à peu ses différents visages dans le paysage et promet une refonte des architectures logicielles à l’avenir.

Toujours dans le domaine des études, une nouvelle montre que plus le temps passe plus la cyberassurance devient exigeante… au point de devenir inaccessible ?

Ils évoquent également l’entrée en bourse prochaine d’ARM qui s’annonce assez historique.

Enfin ils reviennent sur le procès de Google aux US pour monopole sur les moteurs de recherche et qui évoque furieusement celui de Microsoft dans les années 1990, procès qui avait conduit Microsoft à une lourde surveillance qui explique en partie pourquoi l’éditeur a loupé le marché de la mobilité…

     

Au sommaire de ce numéro d’InformatiqueNews :

EN BREF

01:00 – iPhone 15 : Apple se plie aux règles européennes

Apple passe l’iPhone 15 en USB-C… comme si de rien n’était…

06:30 – IBM lance des bandes de 150 To

FujiFilm et IBM s’associent pour lancer une bande 50 To sans compression (150 To utiles) !

09:50 – Le serverless gagne du terrain

12:10 – Les risques de la cyberassurance

La Cyberassurance en 2023 : Entre clauses pièges et coûts exorbitants, les entreprises naviguent à vue

LE DOSSIER

16:00 – Arm entre en bourse

ARM, vers une IPO record

LE RENDEZ-VOUS

19:25 – La gestion multicloud aux matinales IT for Business

Le 20 Septembre : Comment gérer un cloud multiple comme un seul cloud ?

CARTON ROUGE ?

21:00 – Une migration Oracle plombe la ville de Birmingham

24:00 – Le procès antitrust contre Google démarre