Infortive, spécialiste du management de transition IT & digital, annonce l’élargissement de son offre de services avec l’intégration d’une nouvelle prestation de chasse de tête, destinée à recruter des profils IT de haut niveau pour les entreprises en transformation digitale. Cette initiative est marquée par l’arrivée de Caroline Bord en tant qu’Executive Search IT & Digital, enrichissant l’équipe d’Infortive de son expérience et de son expertise.

Infortive Transition a été créée par des DSI de Transition pionniers de ce métier et aujourd’hui leaders du marché du Management de Transition IT en France. Elle propose aux entreprises des managers de transition IT pour accélérer leur transformation digitale, mener des projets de transformation, gérer des crises, assurer un intérim au pied levé… Les dirigeants d’Infortive s’appuient sur leur expérience de terrain pour évaluer le savoir-faire et le savoir-être des candidats et sélectionner les meilleurs managers IT & digitaux.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le recrutement IT et digital, Caroline Bord rejoint Infortive pour aider les entreprises à recruter des talents stratégiques en CDI pour des postes de top et mid-management. Cette nouvelle offre permet de fournir une solution complète en sourcing RH pour répondre aux défis posés par la transformation digitale et aux tensions du marché du recrutement.

L’offre de recrutement combinée à l’offre de Management de Transition est une solution pour répondre immédiatement à une urgence managériale en mettant en place un Manager de Transition le temps de mener le processus de chasse de tête.

Hajar Zine Eddine, Directrice Générale d’Infortive, explique : « L’introduction de notre service de chasse de tête, piloté par l’expertise de Caroline Bord, symbolise une étape importante dans l’évolution d’Infortive. Cela renforce notre engagement à être le partenaire privilégié des entreprises pour toutes formes de recrutements de talents IT, essentiels à leur succès dans un environnement numérique en constante évolution. »