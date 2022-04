En catimini, Intel est allé récupérer les développeurs de l’ONF et la startup Ananki pour les fondre dans sa division Intel Networking & Edge Group.

Les réseaux 5G privés sont l’une des grandes tendances du moment. Que ce soit du côté des grands clouds (Azure 5G Private Core, AWS Private 5G, Google GMEC), des opérateurs Telcos (Orange, SFR, Verizon…) ou des startups (Firecell, B<>Com), chacun y va de son offre, de sa solution et de ses services.

Intel ne veut pas passer à côté des opportunités promises par ce marché naissant d’autant que certains de ses concurrents du côté des processeurs, à l’instar de Qualcomm ou Huawei, sont bien présents sur tous les marchés estampillés « 5G ».

Le fondeur américain aurait fait l’acquisition de la startup Ananki, alors que celle-ci venait à peine (ne septembre 2021) de sortir du giron de l’ONF (Open Networking Foundation). L’information n’a pas été officialisée par Intel. C’est notre confrère The Register qui la dévoile après avoir repéré un message Linkedin de Guru Parulkar, le CEO d’Ananki annonçant également qu’Intel aurait également acquis par la même occasion l’équipe de développement de l’ONF. L’affaire n’est pas encore très claire et bien évidemment les conditions de ce deal n’ont pas été rendues publiques.

Ananki propose une solution en mode SaaS de 5G privée « Software Defined » s’appuyant sur un certain nombre de technologies phares et open source de l’ONF dont Aether, SD-RAN, SD-Fabric et SD-Core. Objectif : rendre, pour les entreprises, la 5G aussi simple, accessible et pratique que le Wi-Fi. La plateforme d’Ananki se veut ouverte (avec des API permettant de bâtir des solutions métiers par-dessus) mais surtout « durcie » et « optimisée » pour satisfaire les besoins industriels, première cible de cette offre 5G.

Intel réalise là une belle opération qui vient enrichir son portfolio de solutions open source et lui permet de revenir dans le jeu des services 5G. Rappelons qu’Intel avait revendu à Apple son activité modems en 2019 (pour 1 milliard de dollars).