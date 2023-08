Investir dans la bonne plateforme et les bons processus informatiques est vital pour la croissance et le succès d’une entreprise. Toutefois, pour que l’investissement soit gagnant, il ne suffit pas d’avoir le sens des affaires, il faut aussi avoir l’expertise des services informatiques et la bonne stratégie IT.

Les petites et moyennes entreprises sont le moteur de l’économie européenne. On estime à 24 millions le nombre de PME représentant 99 % de toutes les entreprises de l’UE et employant plus de 100 millions de personnes. Par conséquent, s’assurer que chaque entreprise prend la bonne décision en matière d’investissement informatique est un élément essentiel de leur réussite.

Le bon investissement peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, la migration et l’utilisation de services cloud permettent une meilleure collaboration, un meilleur accès aux services et aux données quel que soit l’emplacement des équipes, tout cela de manière entièrement sécurisée.

Il peut également s’agir de s’assurer que les employés utilisent les bons outils mis à leur disposition. Microsoft Planner, une version allégée de Microsoft Project, que l’on trouve dans Microsoft 365, en est un exemple. Il facilite l’organisation du travail en équipe et l’attribution des tâches, et permet de gérer et d’organiser les projets de manière plus efficace.

Une étude récente menée en Europe auprès de 5 770 professionnels responsables de l’achat de technologies de l’information dans leurs PME a révélé que l’optimisation de l’investissement dans les technologies de l’information était classée au même rang que la recherche de nouveaux talents et la gestion d’effectifs hybrides diversifiés en 2023.

Les raisons de cette situation sont complexes et variées, mais l’enquête a également révélé que 60 % des personnes interrogées estimaient que leur organisation manquait de connaissance techniques sur les produits et le cloud, ce qui suggère que tirer pleinement parti des ressources informatiques est un obstacle.

Guide stratégique d’investissement informatique

Dans un climat économique difficile tel que celui auquel les entreprises de toutes tailles sont actuellement confrontées, nous avons constaté que les petites entreprises se concentrent sur leurs compétences de base et tirent le meilleur parti des investissements qu’elles ont réalisés, ou sont sur le point de réaliser, dans le domaine de la technologie.

L’informatique ne doit pas être un obstacle à la réussite de l’entreprise, elle doit être un catalyseur. En travaillant avec un partenaire informatique de confiance, les PME peuvent gérer en toute transparence et faire évoluer de manière rentable leurs investissements

informatiques, sans avoir à s’en occuper elles-mêmes. En travaillant avec un partenaire informatique, il est possible de définir et de déployer la bonne stratégie d’investissement qui permet aux entreprises de gagner en efficacité, en productivité et en croissance.

Il n’existe pas de guide type pour investir avec succès dans les technologies de l’information, chacune étant aussi unique que l’entreprise qui en a besoin. Toutefois, il existe des lignes directrices générales à suivre pour faciliter la gestion des investissements informatiques :

Évaluer l’entreprise : Quelles sont les forces, les faiblesses et les limites de la plate-forme informatique actuelle ? Il doit s’agir d’un processus détaillé qui porte non seulement sur les actifs matériels, mais aussi sur les mesures de sécurité, les indicateurs de performance et les capacités globales de l’environnement informatique. Une meilleure compréhension de la configuration actuelle permet d’identifier les lacunes et les inefficacités.

Objectifs de l’entreprise : Quels sont les buts et les objectifs que l’entreprise cherche à atteindre en adoptant une nouvelle technologie ? Réfléchissez aux domaines dans lesquels la technologie apportera une valeur ajoutée, que ce soit sous forme d’efficacité, de rationalisation des processus de données, de stimulation de l’innovation ou même d’amélioration de l’expérience globale du client.

Stratégie d’investissement informatique : Une fois que l’on sait de quoi est composé l’environnement actuel, ainsi que de ce que l’entreprise considère comme une réussite, il est possible de commencer à élaborer une stratégie IT. Cette stratégie doit définir les domaines d’investissement prioritaires, les résultats escomptés, ainsi que les risques et avantages associés. En outre, elle doit tenir compte de facteurs tels que les ressources disponibles, les limites budgétaires et les exigences éventuelles en matière de retour sur investissement.

Plan d’analyse des coûts : Quel que soit le moment où une organisation s’engage à investir dans les technologies de l’information, il y a toujours un coût. En évaluant et en créant un plan d’analyse des coûts et des avantages, les coûts initiaux peuvent être comparés aux avantages à long terme pour l’entreprise. En créant un plan qui compare les coûts et les avantages, l’entreprise est mieux à même de prendre des décisions éclairées sur la viabilité des investissements.

Exécuter et contrôler : Aucune entreprise ne peut se permettre de faire des investissements informatiques sans en contrôler les résultats. L’exécution de la stratégie est un processus en soi, depuis la planification et l’affectation des ressources jusqu’à l’exécution du travail lui-même. Une fois déployés, les nouveaux processus doivent être régulièrement évalués et suivis par rapport aux objectifs fixés. Si des ajustements sont nécessaires, c’est à ce moment-là qu’ils seront le plus probablement identifiés.

Si tout cela semble plutôt décourageant, il n’y a pas lieu de s’en inquiéter. La gestion de l’infrastructure informatique d’une PME nécessite du temps, de l’attention et de l’expertise. C’est pourquoi il est essentiel de s’associer à un spécialiste des services informatiques qui

comprend les besoins de l’entreprise et possède les connaissances nécessaires pour la guider et la soutenir à chaque étape de son parcours.

Le rôle du fournisseur de services informatiques est de comprendre comment une structure informatique de premier ordre contribue à la protection, au soutien et à la croissance d’une entreprise, ce qui permet à l’organisation de se concentrer sur l’accélération de cette croissance.

De Magali Moreau, Directrice Marketing et Communication chez Sharp Business Systems France

