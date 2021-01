Personne n’aurait pu prédire les événements survenus en 2020 et la pandémie du COVID-19, mais ces éléments ont eu un impact direct sur la stratégie de Sharp en matière de solutions visuelles.

Nos prédictions relatives au marché européen des affichages numériques pour 2020 ne tenaient pas compte de la pandémie du COVID-19. Nous ignorions encore à l’époque que la priorité et la principale tendance de l’année seraient de soutenir les professionnels en télétravail.

Nous savons désormais que cette tendance se poursuivra en 2021, voire au-delà. D’une part, nous sommes encore au beau milieu de la pandémie du COVID-19. D’autre part, beaucoup d’entreprises sont parvenues à adopter le modèle du télétravail sans trop perturber leurs activités.

Si certaines excluent désormais de faire revenir leurs employés dans leurs locaux, d’autres envisagent des exceptions pour des motifs spécifiques, par exemple pour la gestion d’ateliers, les entretiens en face à face et autres tâches où la présence physique offre un avantage concret. Les expressions faciales et le langage corporel étant difficiles à interpréter par le biais d’outils de visioconférence, le bureau a encore un rôle à jouer !

La généralisation du télétravail a poussé les entreprises à revoir entièrement leur stratégie en matière de sécurité. Selon nous, ce phénomène deviendra une tendance dans l’industrie des solutions visuelles, les entreprises cherchant des offres de support informatique permettant à leurs salariés d’interagir, de collaborer et de partager des informations avec leurs collègues dans un environnement sain, comme ils le feraient au bureau. Tout ceci devra être effectué de la façon la moins invasive qui soit, afin que les employés puissent rester productifs et subir le minimum de de perturbations.

L’environnement professionnel de demain

Nous avons récemment mené une enquête sur l’impact du COVID-19 sur l’environnement professionnel, et découvert que la situation actuelle possédait son lot d’avantages et d’inconvénients.

L’un des principaux effets positifs est l’attitude vis-à-vis du télétravail et des individus prenant part aux réunions à distance. Auparavant, beaucoup de réunions se déroulaient en présentiel, et seules ou une deux personnes s’y connectaient virtuellement. Il en résultait une situation où les individus participant à distance se retrouvaient quelque peu en marge des autres.

Mais à l’heure où la plupart des réunions suivent ce modèle, la culture évolue, et tout le monde est désormais inclus et participe pleinement aux échanges. Les nouvelles technologies permettent à tous les utilisateurs de profiter de la même expérience où qu’ils se trouvent.

En tant que fournisseur d’équipements de bureau et d’affichages pour salles de réunion, nous passons beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont ces solutions peuvent aider les employés à gagner en productivité, et à se sentir à l’aise et en en sécurité dans leurs environnements professionnels.

Les affichages interactifs sont au cœur du marché des solutions visuelles. Cependant, l’industrie tout entière doit réfléchir à la nature des écrans tactiles : les professionnels sont-ils à l’aise à l’idée de devoir les toucher, ou faut-il les équiper d’un revêtement antibactérien ? Les technologies de reconnaissance gestuelle deviennent une tendance, car elles permettent aux utilisateurs d’interagir avec un écran sans le toucher, ce qui peut être rassurant pour beaucoup.

La culture d’entreprise ne va donc pas disparaître, mais nous nous attendons à ce que le bureau change considérablement à l’avenir. L’accent sera alors placé sur la collaboration et les espaces de réunion, plutôt que sur les dispositions traditionnelles.

Taille et définition

En dehors du contexte professionnel, la tendance dans l’industrie des affichages numériques reste située au niveau de la taille et de la définition des écrans. Il s’agit d’une évolution naturelle des technologies d’affichage, les utilisateurs finaux réclamant toujours plus de réalisme. Les définitions plus élevées répondent à ce besoin en permettant de visualiser les détails des images de façon nette.

Pour satisfaire les exigences du marché des produits haut de gamme, nous allons bientôt lancer un affichage de 120 pouces offrant une définition exceptionnelle de 8K. Sharp est un leader dans l’industrie, non seulement par les dimensions de ses écrans, mais aussi en ce qui concerne la qualité d’image. Ses produits offrent des visuels sublimes et s’adaptent parfaitement aux environnements et décors les plus prestigieux.

Autre tendance amenée à se renforcer en 2021 et au-delà sur le marché des affichages numériques : celle de l’intégration avec les terminaux mobiles. En effet, les consommateurs s’attendent désormais à pouvoir se connecter et interagir avec un dispositif à l’aide de leur appareil mobile. Il est devenu monnaie courante de partager du contenu avec un affichage numérique directement depuis son smartphone. Cependant, nous assistons de plus en plus fréquemment à la diffusion sur grand écran de contenu transmis depuis le cloud par un appareil mobile.

Par Birgit Jackson, Directrice commerciale de la division Visual Solutions chez Sharp Europe