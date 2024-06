Dans un univers où les réseaux jouent un rôle capital dans la performance des applications et la cybersécurité des infrastructures, Boris Lecoeur, General Manager de Cloudflare France est l’invité de Guy Hervier afin de déchiffrer les défis posés par l’implantation des stratégies Zero Trust et la sécurité du Cloud.

Fondée en 2009 par Matthew Prince, Lee Holloway et Michelle Zatlyn, Cloudflare est un acteur majeur de la cybersécurité et de la performance du Web et d’Internet. L’éditeur américain est surtout connu pour ses solutions de protection contre les attaques DDoS, son pare-feu pour les applications Web, ses services de serveur de noms de domaine, de serveur proxy inversé et de réseau de distribution de contenu (CDN). L’entreprise dispose de datacenters répartis dans plus de 320 villes à travers le monde.

Pour évoquer les défis et les opportunités rencontrés par Cloudflare en France mais aussi et surtout les stratégies mises en place pour accompagner les entreprises françaises dans leur transformation numérique, Guy Hervier a invité son General Manager, Boris Lecoeur.

D’autant que l’actualité de l’éditeur est chargée. Cette semaine, Cloudflare a annoncé l’acquisition de la startup BastionZero pour renforcer la sécurité des accès à distance aux infrastructures critiques protégées par Cloudflare One (la plateforme SASE de l’éditeur). L’occasion de revenir avec Boris Lecoeur sur les solutions alternatives aux VPN et les difficultés des entreprises à mettre en pratique des approches Zero Trust.

Par ailleurs, l’entreprise a également signé un important partenariat stratégique avec Crowdstrike afin de combiner les plateformes Crowdstrike Falcon et Cloudflare One. Boris Lecoeur revient sur la raison d’être d’un tel partenariat qui vise à combiner la connectivité cloud sécurisée de Cloudflare aux capacités de détection et réponse de la plateforme Falcon.

Bien évidemment, Guy Hervier interroge également Cloudflare sur son approche et ses usages de l’IA, sur la gestion des risques particulièrement en cette période sensible des JOP de Paris 2024 ainsi que sur le nouveau concept « Magic Cloud Networking » (issu du rachat de Nefeli Networks) qui procure aux entreprises qui déploient des workloads dans les clouds pour contrôler, unifier, visualiser et automatiser les capacités réseaux natives des principaux hyperscalers. Magic Cloud Networking, permet ainsi aux entreprises d’utiliser le tableau de bord et l’API de Cloudflare pour gérer leurs réseaux cloud publics et se connecter à Cloudflare One.

 

