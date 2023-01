Le spécialiste de la sécurisation des accès web intègre sa plateforme Cloudflare One avec Microsoft Azure Active Directory simplifiant ainsi la mise en œuvre de la sécurité Zero Trust.

L’américain Cloudflare propose des solutions pour sécuriser les équipements, les utilisateurs et les réseaux à partir d’une plateforme SASE présentée comme du « Network-as-a-Service Zero Trust ». Avec sa solution Cloudflare One, les accès sont gérés par le réseau mondial de Cloudflare et les utilisateurs sont connectés aux ressources avec des contrôles de sécurité avancés et basés sur l’identité authentifiée.

Travaillant déjà avec Microsoft depuis 2018, Cloudflare a poussé son intégration avec Microsoft Azure. Les entreprises clientes de ces deux fournisseurs peuvent désormais déployer les outils Zero Trust en quelques minutes. Concrètement, il est désormais possible de définir des règles spécifiques dans Azure Active Directory ou dans Cloudflare Access, par exemple pour définir quels utilisateurs peuvent accéder à quelles applications en fonction de quels facteurs (niveau de risque de l’utilisateur, emplacement, etc.), puis d’appliquer ces règles aux deux solutions, ce, sans avoir à coder.

Cette intégration facilite également l’ajout de fonctionnalités comme la technologie d’isolation de navigateur à distance. Cette dernière isole les utilisateurs considérés à haut risque comme les intérimaires.

Cloudware propose aussi le programme spécifique Secure Hybrid Access (SHA) destiné aux clients gouvernementaux (« GCC »). Celui-ci préserve la sécurité du trafic en isolant les données gouvernementales sensibles de l’Internet public.

La technologie mise en œuvre par Cloudflare Access repose sur le protocole SCIM (System for Cross-Domain Identity Management) pour s’intégrer directement à Azure AD. La synchronisation entre Cloudflare et Azure Active Directory se déroule ainsi totalement automatiquement.

Pour en savoir plus :

Expanding our Microsoft collaboration: proactive and automated Zero Trust security for customers