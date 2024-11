Hewlett Packard Enterprise (HPE) poursuit sa transformation stratégique en renforçant ses positions sur des secteurs clés tels que le cloud hybride, l’IA et le stockage de données massives. Pour faire le point sur la stratégie de ce partenaire IT bien connu et sur ses dernières annonces, Laurent Degrée, nouveau PDG de HPE France est notre invité de la semaine.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) est une entreprise technologique bien connue de nos lecteurs et l’un des principaux partenaires d’infrastructures informatiques des entreprises. Depuis sa scission de Hewlett-Packard en 2015, HPE s’est concentrée sur l’innovation et la transformation numérique de ses clients avec de nouvelles offres et la montée en puissance de son approche « IT as a Service » avec GreenLake.

Nommé cet été, le nouveau président directeur général de HPE France, Laurent Degré, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

L’occasion de revenir avec lui sur les annonces récentes de HPE et ses évolutions stratégiques dans un écosystème IT qui a mis le cloud hybride, la cybersécurité et l’IA en tête des sujets chauds. Et notamment l’occasion de faire un point sur le processus d’acquisition de Juniper Networks, leader mondial des solutions cloud et de mise en réseau optimisées par l’IA, pour environ 14 milliards de dollars. Un processus qui semble plus compliqué que prévu.

Du côté des nouveautés, lors de la conférence Discover à Barcelone en novembre 2024, HPE a présenté HPE VM Essentials, une nouvelle offre de virtualisation combinant KVM et les outils Morpheus. Cette solution vise à offrir une alternative compétitive à VMware, particulièrement en réponse aux besoins des clients déçus par le modèle propriétaire et les coûts élevés de ce dernier. HPE a mis du temps à développer cette offre afin d’assurer une intégration optimale avec ses infrastructures existantes et celles de tiers.

HPE a également lancé son système de stockage objet sur les baies Alletra X10000, une solution destinée aux entreprises ayant besoin de capacités de stockage massives et performantes. Cette offre cible les entreprises évoluant dans des secteurs tels que la recherche scientifique, les médias, ou encore les télécommunications, où les volumes de données explosent.

Par ailleurs, HPE a renforcé son positionnement sur le marché de l’IA avec le lancement de HPE Private Cloud AI, en partenariat avec NVIDIA. Cette solution permet aux entreprises de déployer des IA locales, tout en assurant une compatibilité avec les infrastructures existantes. Les premiers clients français ont déjà été annoncés, démontrant l’intérêt croissant pour cette technologie dans divers secteurs.

Enfin, HPE continue de capitaliser sur son modèle GreenLake, présenté dès 2017, qui est aujourd’hui au cœur de sa stratégie. Cette plateforme edge-to-cloud couvre une grande partie de son catalogue et est devenue un pilier essentiel de sa transformation vers un modèle basé sur la consommation à la demande, un enjeu clé dans un marché où l’hybride et l’as-a-service deviennent la norme. Elle est au cœur de la stratégie hybride de HPE. Pour notre invité, « les clients ont aujourd’hui acquis une vraie maturité des usages cloud et hybrides » et ont bien compris que tout n’irait pas dans le cloud public. L’important pour eux est de pouvoir déplacer leurs workloads selon les besoins sans dépendance technologique ni Lockin.

 <

À lire également :