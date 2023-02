Spécialisé dans les solutions de stockage open source, l’américain iXsystems lance une nouvelle appliance hyperconvergée embarquant la dernière version de son logiciel dédié au stockage TrueNAS SCALE.

iXsystems propose quatre familles d’appliances dédiées au stockage embarquant des OS open source spécialement adaptés. Sa série M, la plus musclée, supporte jusqu’à 20 Pétaoctets de données.

Le constructeur livre ses solutions avec des déclinaisons de Linux optimisées pour l’hyper convergence et le cloud hybride. Il contrôle les évolutions de son système de stockage open source TrueNAS basée sur FreeBSD et OpenZFS. TrueNAS est déclinée en deux versions : TrueNAS Core, la version communautaire, TrueNAS Enterprise, la version commerciale dotée de services de protection des données supplémentaires, et TrueNAS SCALE version HCI, plus évoluée, et adaptée à des besoins de stockage exigeants, quelle que soit la technologie employée fichiers, blocs ou objets.

C’est justement cette dernière version qui se trouve au cœur de l’annonce du jour. iXsystems lance une nouvelle appliance baptisée TrueNAS Mini R. Montable en rack, la solution propose 12 baies remplaçables à chaud pour une capacité brute totale pouvant monter jusqu’à 200 To. Elle embarque la dernière version 22.12.1 de son logiciel hyperconvergée TrueNAS SCALE.

SCALE se différencie de la version Entreprise par son approche HCI qui s’étend au-delà du stockage pour fluidifier aussi bien l’usage de VMs que des Containers. La mise à jour « 22.12.1 » apporte justement quelques améliorations autour du support de Kubernetes pour permettre de consolider les platesformes et simplifier l’administration en éliminant des couches de protocole et de réseau.

TrueNAS SCALE prend en charge le partage de fichiers SMB et NFS, le stockage de blocs iSCSI, le stockage d’objets S3, le service iX-Storj pour le stockage distribué ainsi que Cloud Sync pour l’interopérabilité avec le stockage sur le cloud public. L’outil inclut des améliorations de performances, l’option de passthrough API Kubernetes pour les orchestrateurs externes et d’autres correctifs et améliorations.

Pour revenir à la nouvelle appliance Mini-R, celle-ci est équipée en standard de deux interfaces RJ45 10GbE mais une double carte SFP+ 10GbE est disponible en option. Une interface de gestion hors bande IPMI incluse permet un accès administratif à distance sécurisé.

L’appliance a été conçue pour s’installer aisément dans une succursale ou même directement dans un bureau. Son profil sonore a donc été particulièrement soigné pour ne pas perturber ceux qui travaillent à proximité.

« Le nouveau Mini R est idéal pour les petits bureaux et les bureaux à domicile et peut également servir dans le cadre de déploiements d’entreprise pour des sites distants, la sauvegarde, les laboratoires et les applications départementales non critiques » explique le fabricant.

À lire également :