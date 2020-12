À l’heure où les entreprises accumulent sur leur NAS des pétaoctets de données non structurées provenant de logs, fichiers multimédias, fichiers bureautiques, Rubrik annonce l’acquisition d’un spécialiste de la protection et de la gestion des données NAS.

Rubrik est avec Cohesity l’un des acteurs clés du « backup next gen », joyeusement désigné sous le nom de « Data Management », d’abord parce que « backup » n’est pas un mot vendeur et ensuite parce que ces plateformes permettent de réellement exploiter ces données du stockage secondaire plutôt que de les laisser inutilisées en attendant qu’une catastrophe impose d’y avoir recours…

Bien évidemment, l’idée même du « Data Management » supposait que peu à peu, ces plateformes allaient aussi commencer à s’intéresser aux données du stockage primaire et notamment aux données non structurées (traditionnellement « bordéliques » comme chacun le sait). Un peu de management ne peut pas leur faire de mal…

Dans cette perspective, Rubrik annonce l’acquisition de la startup Igneous qui s’est justement spécialisée dans la gestion des petaoctets de données non structurées traditionnellement stockées sur des NAS.

Il existe une évidente synergie entre les capacités de protection, de découverte et de gestion des données de Rubrik et les solutions DataDiscover, DataFlow et DataProtect d’Igneous Systems. Et comme Igneous, malgré sa spécialisation dans les très gros NAS, commençait à faire de l’ombre aux pionniers du Data Management, Rubrik élimine par la même occasion un concurrent émergeant tout en récupérer ses propriétés intellectuelles.

« La combinaison de la technologie innovante qu’Igneous a développée avec la puissance et l’étendue de la plateforme Rubrik apportera à nos clients la meilleure solution de gestion des données non structurées », s’enthousiasme Vinod Marur, vice-président de l’ingénierie chez Rubrik. « Nous sommes très heureux d’intégrer l’équipe d’Igneous dans la famille Rubrik et de permettre à nos clients de réaliser la valeur de leurs données non structurées tout en réduisant les risques et en optimisant l’utilisation des ressources informatiques ».