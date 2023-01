L’éditeur Qumulo décline en natif sur Azure son fameux système de fichiers taillé pour l’ère des Petaoctets. Baptisé Scalable File Service pour Azure, la solution est dès aujourd’hui disponible sur la marketplace de Microsoft.

Spécialisé dans le stockage de grands volumes de données et de gestion de pétaoctets de fichiers dans des environnements hybrides, l’éditeur Qumulo ajoute à son portefeuille un nouveau service : Qumulo Scalable File Service pour Azure.

Qumulo s’est rapidement fait une réputation dans l’industrie des médias en élaborant un système de fichiers à la fois objet et distribué, conçu pour le cloud hybride et la gestion de pétaoctets de données.

Les utilisateurs peuvent désormais provisionner en un seul clic et gérer des ressources Qumulo directement depuis le portail Azure ou depuis le CLI via le fournisseur de ressources « Qumulo.Storage/filesystem ».

Le service est disponible sur la marketplace Azure et donc certifié Azure mais il est managé par Qumulo. Les utilisateurs Admin ont des droits avancés permettant de configurer précisément les partages, les exports, les quotas, les snapshots ainsi que les droits d’accès et les profils utilisateurs via Active Directory.

Le service offre des fonctionnalités de gestion et de stockage de données pouvant atteindre plusieurs pétaoctets dans un espace unique. Utilisable à la demande, il permet de dimensionner et déployer les capacités nécessaires directement à partir de Microsoft Azure. Il permet de bénéficier également de la sécurité de la plateforme de Microsoft.

« La disponibilité du service de fichiers évolutif Azure Native Qumulo directement à partir d’Azure Marketplace crée un processus de provisionnement plus rationalisé pour les clients qui cherchent à stocker et à gérer des données non structurées dans le cloud à grande échelle », explique Kiran Bhageshpur, CTO de Qumulo.

L’éditeur explique qu’avec ce service de fichiers évolutif Azure Native Qumulo, vous pouvez non seulement provisionner Qumulo en quelques minutes, mais aussi ajouter une capacité pratiquement illimitée à la demande. Cela vous permet de provisionner ce dont vous avez besoin à tout moment et d’évoluer de manière incrémentielle au fur et à mesure que vos besoins évoluent. » Commencez petit et passez de téraoctets à plusieurs pétaoctets et de milliers de fichiers à des milliards dans un seul espace de noms, le tout en mode natif sur Azure » ajoute l’éditeur.

Selon Qumulo, cette disponibilité simplifie de multiples scénarios tels que le « Lift & Shift » des workloads vers le cloud sans réécriture des applications, la gestion simplifiée de millions voire milliards de fichiers grâce à Qumulo Core, la réplication sur Azure pour mettre en place une continuité des activités simplement, l’expansion de vos capacités de stockage, la visibilité approfondie sur des péta-octets de données grâce aux analyses en temps réel proposées par le service, etc.

Un service qui montre une volonté de Qumulo de s’insérer toujours plus nativement dans l’écosystème Azure au delà de ce que propose son offre Cloud Q sur AWS et Google.

À lire également :